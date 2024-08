Questura di Frosinone: emessi tre provvedimenti di ammonimento d’urgenza

Negli ultimi giorni il Questore di Frosinone dr. Domenico Condello, su proposta degli investigatori della Divisione Anticrimine, ha emesso tre provvedimenti di ammonimento “d’urgenza” con l’intento di prevenire il verificarsi di azioni violente nei confronti di tre donne vittime di atti persecutori o di maltrattamenti in famiglia.Nel primo caso la vicenda ha visto protagonista un giovane trentenne che, non rassegnandosi alla fine della relazione con l’ex compagna, ha iniziato a perseguitarla con continue telefonate e aggressioni, avvenute anche in locali pubblici o in presenza della figlia minore. L’ultimo episodio nel quale, dopo una lite molto animata, la donna ha rischiato di uscire di strada a causa delle manovre azzardate poste in essere dall’ex compagno che la stava inseguendo con l’autovettura, hanno portato all’emissione del provvedimento di ammonimento con la procedura d’urgenza, proprio per porre fine alle condotte vessatorie e pericolose attuate dall’uomo.Nel secondo caso la vicenda ha riguardato una coppia che già da diversi anni vive una situazione conflittuale per cui, nel corso del tempo, più volte le forze dell’ordine si sono viste costrette ad intervenire per porre fine a liti violente e aggressioni. In più di una occasione la vittima ha dovuto far ricorso alle cure mediche ma, nonostante questo, non ha mai inteso avanzare proposta di ammonimento o querela nei confronti del compagno. Alla luce dei fatti accaduti e delle vicende che hanno visto coinvolta la coppia, il Questore di Frosinone ha quindi adottato il provvedimento di ammonimento per la prevenzione delle condotte di violenza domestica, rientrando nelle sue facoltà quella dell’azione d’iniziativa, posta come ulteriore tutela di quelle persone particolarmente fragili, che non trovano il coraggio di denunciare le vessazioni cui sono sottoposte. L’ultimo provvedimento è stato emesso nei confronti di un uomo che, dopo che la consorte ha espresso l’intenzione di separarsi a causa delle incomprensioni nate nella coppia, non rassegnandosi al corso degli eventi, ha iniziato a porre in essere azioni violente, culminate in aggressioni che hanno coinvolto anche altri familiari. Anche in questo caso il Questore di Frosinone ha adottato d’iniziativa e con la procedura d’urgenza il provvedimento previsto per la prevenzione delle condotte di violenza domestica. L’azione di prevenzione e contrasto delle condotte di violenza domestica e degli atti persecutori, adottata con questi provvedimenti dalla Divisione Anticrimine su indicazione del Questore di Frosinone, rientra nell’ambito delle attività che hanno la finalità di scoraggiare quei comportamenti violenti e vessatori posti in essere da uomini che non sono in grado di rassegnarsi alla fine del rapporto con le loro compagne. La Polizia di Stato è sempre al fianco delle vittime di tali azioni, soprattutto di quelle che non hanno la forza di denunciare.

foto archivio