Questura di Frosinone: apertura straordinaria per la consegna dei permessi di soggiorno

Un’opportunità per i cittadini stranieri di ritirare i permessi di soggiorno in giacenza, sia cartacei che elettronici, grazie all’apertura straordinaria degli sportelli dell’Ufficio Immigrazione.

La Questura di Frosinone ha annunciato un’importante apertura straordinaria degli sportelli dell’Ufficio Immigrazione, fissata per la mattinata di sabato 29 novembre 2025, dalle ore 08:30 alle ore 12:30. Durante questa finestra temporale, sarà possibile ritirare i permessi di soggiorno in giacenza, sia nella versione cartacea che elettronica.

L’iniziativa si rivolge a tutti i cittadini stranieri che, per vari motivi, non sono riusciti a ritirare i propri permessi di soggiorno nei giorni e negli orari di apertura regolari. Questo servizio straordinario, infatti, offre loro un’opportunità in più per mettersi in regola con i propri documenti e risolvere eventuali problematiche relative alla permanenza sul territorio nazionale.

L’apertura straordinaria dell’Ufficio Immigrazione si terrà sabato 29 novembre, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, presso gli sportelli appositamente dedicati alla consegna dei permessi di soggiorno. Gli utenti che dovranno ritirare i propri documenti sono invitati a presentarsi con il relativo avviso di giacenza e un documento di identità valido.

Con questa iniziativa, la Questura di Frosinone dimostra un impegno costante nel facilitare l’integrazione e il rispetto delle normative in materia di immigrazione, offrendo un servizio utile e accessibile a chi si trova nella necessità di recuperare il proprio permesso di soggiorno.

Si raccomanda a tutti gli interessati di approfittare di questa opportunità per regolarizzare la propria posizione, evitando così eventuali disguidi o problemi legati alla scadenza o al mancato ritiro del documento.

L’apertura straordinaria degli sportelli dell’Ufficio Immigrazione rappresenta una misura importante per supportare la comunità straniera e garantire la regolarità delle posizioni amministrative. La Questura di Frosinone, con questa iniziativa, ribadisce il proprio impegno verso un servizio di pubblica utilità, facilitando la vita dei cittadini e contribuendo a un ambiente di convivenza civile più armonioso.

Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare il sito ufficiale della Questura di Frosinone o di contattare direttamente l’ufficio competente.