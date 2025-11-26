“Questo non è amore”: iniziative della Polizia di Stato in provincia.

Nella mattinata di ieri, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”, la Polizia di Stato è intervenuta in due iniziative, a Frosinone e ad Isola del Liri.

Per l’occasione il Questore Stanislao Caruso ha schierato una “squadra” di personale specializzato per analizzare diversi profili relativi alla delicata tematica e sensibilizzare in merito anche con la distribuzione di copie della brochure, la cui edizione è curata dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell’Interno.

Il prossimo appuntamento con la Polizia di Stato sarà a Ceccano, il 28 novembre, dove, anche nella circostanza, porterà il qualificato contributo il Direttore Tecnico Superiore Psicologo della Polizia di Stato, dott.ssa Cristina Pagliarosi.

#essercisempre

#questononèamore