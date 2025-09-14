Quattro richieste di finanziamento dal Comune di Cori per la messa in sicurezza di altrettanti punti del territorio

In riferimento ad un Decreto del Ministero degli Interni del 14.07.2025, nei giorni scorsi il Comune di Cori ha presentato quattro richieste di finanziamento per un ammontare complessivo di circa euro 2.500.000 (due milioni e mezzo), da destinare a taluni luoghi del territorio che presentano maggiori criticità.
I quattro i progetti, che interessano sia Cori che Giulianello, redatti dall’Ufficio tecnico comunale su indirizzo dell’assessorato ai Lavori Pubblici, come deliberato dalla Giunta municipale in conformità al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, sono così identificati:
· Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del tratto della ex SP Velletri Anzio. Dal ponte verso il campo sportivo di Giulianello.
· Messa in sicurezza del muro perimetrale di Santa Maria della Pietà e piazza Mattei
· Messa in sicurezza dell’area soggetto a frana di via dei Chiavoni
· Messa in sicurezza del muro di via del Soccorso – ex campo sportivo
“Se ci venissero accordate anche queste ulteriori ed importanti risorse, potremmo così continuare a realizzare, sotto l’aspetto di messa in sicurezza del territorio, interventi fondamentali per la nostra comunità, percorso che abbiamo già intrapreso con ottimi risultati negli anni precedenti,” spiegano il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Ennio Afilani.