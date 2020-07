Con la visita virtuale ad uno dei quartieri storici di Formia , “GLIU CANCEGL” (antico vicolo di castellone), ad opera dell’ass. FORMIANA SAXA, con la D.ssa Maria Rosaria Napoleone, si è aperta , in diretta Facebook , domenica 12 luglio, la seconda puntata del format , senza scopo di lucro, della Pro Loco citta’ di Formia , “Quattro passi …per Formia”.

Ogni domenica alle 14.30 , Pro loco Formia , dal 5 luglio, sulla propria pagina Facebook, manda in onda un video inerente il suo progetto ZAFFIRI, dando seguito al percorso di valorizzazione e promozione dei siti archeologici, dell’arte e artigianato,della cultura e dei sapori , del nostro territorio, grazie al lavoro volontario e appassionato del Presidente Renato Lombardi e del suo team composto dal Vice Presidente Rossana Parente , dai consiglieri Luigi saraniero e Anna Sorgente e dalla socia letizia Lagni.

Paolo Parasmo, segretario della Pro Loco Formia, ha messo a disposizione gratuitamente, le sue competenze, la sua attitudine , la sua passione e le attrezzature per i video, sapendo cogliere appieno il senso del progetto ideato dal Presidente RENATO LOMBARDI , cogliendo e mixando tutte le sfaccettature della citta’ di Formia e dei suoi protagonisti e rappresentanti.

Per la parte dedicata all’artigianato, l’ass. L’arte nelle mani , con il segretario Gina Vitale, ha mostrato l’arte del lavoro ad uncinetto e alcuni esempi di riproduzione di antichi merletti e paramenti liturgici, che fanno parte della tradizione artigianale della nostra citta’.

Grande successo per lo spazio culturale, dedicato ad un autore locale ,il Prof. Pasquale Scipione , che ci ha parlato del suo libro, quasi autobiografico , dedicato al padre , RITORNO TEDESCO CON INCOGNITA, ambientato nella periferia della citta’ Formia.

Chiude la puntata , nello spazio dedicato ai sapori del nostro territorio, la TIELLA DI CICERONE proposta e realizzata da Alberto De Meo, nel suo laboratorio della TIELLERIA 3.0, in cui “la tradizione incontra l’innovazione e il loro obiettivo è conquistare il palato”, come ama sottolineare De Meo.

Si ringraziano le associazioni e le attivita’ produttive che, in un ottica di collaborazione per un unico scopo , hanno reso possibile la riuscita del format che è il preludio, come asserisce il Presidente Renato Lombardi, alle Passeggiate Formiane, di prossima realizzazione, in cui sara’ possibile approfondire, assaporare e visitare dal vivo , tutte le bellezze del nostro territorio, a 360°.

COMUNICATO STAMPA