Quattro i giovani coresi neo campioni nazionali WTKA 2023 della Fight Club Frasca Academy

Quattro giovani coresi, ciascuno per la sua categoria, hanno conquistato il titolo di campione italiano di Kick Boxing WTKA 2023. I neo Campioni Italiani, Nazionali WTKA di Kick Boxing della Fight Club Frasca Academy – Pier Carlo Terribili, Mario Pocci, Emma Marinelli e Cristina Balestra – con il Maestro Michele Frasca, sono stati premiati nella loro palestra con una pergamena di riconoscenza dal sindaco di Cori, Mauro De Lillis, e dalla delegata allo Sport, Chiara D’Elia, per i risultati ottenuti e per aver portato il nome di Cori sul podio nazionale.

Il 14 maggio 2023 si sono, infatti, svolte a Napoli le finali del Campionato Italiano di Kick Boxing WTKA e sono stati assegnati i Cinturoni a tutti i vincitori assoluti che vestiranno la divisa con i colori della Nazionale Italiana chiamata a partecipare ai mondiali che si terranno a Massa Carrara dal 26 al 29 ottobre 2023.

La Fight Club Frasca Academy ha conquistato ben 4 titoli italiani e con i suoi fighter sarà presente a Carrara per tentare anche la conquista del mondiale. Grande la soddisfazione di tutto lo staff per i risultati ottenuti.

Il Maestro Michele Frasca e il Presidente Lamberto Frasca ricordano che “il team non è nuovo a queste imprese, in quanto può vantare nel suo palmares diversi titoli mondiali conquistati dai suoi campioni nelle passate edizioni. Un plauso va a tutti i fighter che hanno partecipato a questa importante manifestazione sportiva dando il massimo e ben figurando”.

Questi i nuovi Campioni Italiani 2023 della Fight Club Frasca Academy:

Emma Marinelli Categoria 10/12 anni -37 Kg

Mario Pocci Categoria 10/12 anni -42 Kg

Pier Carlo Terribili Categoria 10/12 anni Kg -47 Kg

Cristina Balestra Categoria 16/18 anni -50 Kg

“L’Amministrazione comunale – così il sindaco De Lillis e la delegata D’Elia – esprime le più sincere congratulazioni alla ASD Fight Club Frasca Academy per i risultati ottenuti e per aver portato il nome di Cori sul podio nazionale ai campionati Italiani di Kick Boxing WTKA 2023, conquistando con i suoi fighter 4 titoli Italiani. I nostri più fervidi complimenti ai giovani campioni coresi. Auguriamo al team un futuro sempre più roseo”.

