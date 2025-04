QUATTRO GLI EQUIPAGGI NEBRODI RACING ALLA 18° EDIZIONE DEL RALLY VALLE DEL SOSIO

Castell’Umberto: Riparte la stagione agonistica in Sicilia e gli alfieri della scuderia umbertina

Nebrodi Racing sono pronti a scendere in campo. Prima gara stagionale è la 18° edizione del rally

Valle del Sosio, gara valida per il CRZ 9° zona e per il campionato siciliano rally, a Chiusa Sclafani

in provincia di Palermo.

Quattro sono gli equipaggi portacolori Nebrodi Racing schierati ai nastri di partenza, Tino Pintaudi

navigato da Tonino Scaffidi, già vincitori lo scorso anno del CRZ 9° zona classe RS Plus, saranno

della partita a bordo della fida Citroen C2 RS Plus con l’intento di confermare il titolo conquistato

lo scorso anno, sempre in RS Plus scende in pista il veterano dei rally siciliani, Nino Miragliotta

con alle note Nicoletta Gioè su Peugeot 106 rallye.

In classe N2, entrambi su Peugeot 106 rallye, saranno della partita i fratelli Samuele e Mattia

Cannarella (Nella Foto)vincitori del CRZ 9° Zona, l’obbiettivo è quello di confermare il titolo anche in questa

stagione e Antonio Milici con Anna Maria La Mattina, secondi lo scorso anno nel campionato di

zona, quest’anno l’obbiettivo è la conquista del titolo dove Milici – La Mattina cercheranno di

mettere le ruote d’avanti ai diretti avversari e compagni di scuderia i fratelli Cannarella.

Gli equipaggi anche per questa stagione saranno seguiti dal social media DRCSportManagement di Cesare Funari.

COMUNICATO STAMPA