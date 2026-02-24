Quattro anni di guerra, l’Ucraina resiste tra macerie e memoria

Di Augusto D’Ambrogio

A quattro anni dall’inizio dell’invasione su larga scala, la tragedia che ha travolto l’Ucraina continua a consumarsi sotto gli occhi del mondo. Un conflitto che ha lasciato dietro di sé un tappeto di lutti, distruzione e sofferenze indicibili: città svuotate, quartieri rasi al suolo, famiglie spezzate, milioni di profughi costretti ad abbandonare la propria terra.

Il bilancio umano è devastante. Intere generazioni sono state falciate al fronte, mentre la popolazione civile ha pagato un prezzo altissimo tra bombardamenti, fame, freddo e deportazioni, in particolare di minori. Le infrastrutture distrutte e gli inverni rigidi hanno trasformato la sopravvivenza quotidiana in una lotta costante contro la paura e la privazione.

Eppure, nonostante l’orrore, il popolo ucraino continua a resistere. Una resistenza fatta non solo di difesa militare, ma anche di dignità, solidarietà e attaccamento alla propria identità. Nelle città martoriate e nei villaggi devastati, la vita tenta ostinatamente di riprendere, tra sirene antiaeree e ricostruzioni precarie.

La memoria, in questa terra, non è un esercizio del passato ma una necessità del presente. Dimenticare è impossibile, mentre l’attesa — di una pace stabile, di un ritorno alla normalità — si trasforma spesso in un incubo senza fine. Ogni giorno aggiunge nuovi nomi a una lunga lista di vittime, nuove cicatrici a un Paese già profondamente ferito.

Onore, dunque, alla resistenza e alle sofferenze di un popolo che continua a difendere la propria libertà a costo della vita. Onore a una nazione che, pur devastata, non ha smesso di sperare. Perché tra le macerie della guerra sopravvive qualcosa che nessuna bomba può distruggere: la volontà di esistere.