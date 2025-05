Quarto round del TSC del “Christel Village” di Campo di Carne, Aprilia: FINALMENTE PETICCA…!!!

Domenica 4 Maggio alle ore 10:00 si sono accesi i motori per il quarto round del TSC sul tracciato pontino del “Christel Village” di Campo di Carne, Aprilia.

Un evento promozionale competitivo non agonistico, dove si sono ritrovati un gruppo di ragazzi, pronti a darsi battaglia, ma con lo spirito del divertimento. L’evento, creato e promosso dagli “Smanettoni Ciociari”, questa volta si è svolto all’interno di un contesto non indifferente come il TROFEO ITALIA MINIMOTO OPES, che ha riscontrato come sempre un grande successo fuori e dentro la pista.

Proprio in pista già da subito si rinnova il duello del 2025 Peticca-Marinelli, con quest’ultimo che fa sua la pole position con il crono di 41″800, battendo Peticca per pochi millesimi. Nella SC2 la pole è andata ad un super Maurizio Capocefalo.

Si parte con Gara-1 della categoria SC1, dove il trio Marinelli-Peticca-De Santis innescano una sfida al cardiopalma con un susseguirsi di sorpassi, ma dopo le scivolate dei primi due, è Emiliano De Santis a tagliare il traguardo per primo, seguito da Peticca e Pagnotta, ultimo Marinelli dopo essere scivolato.

In Gara-2, nonostante scattasse dall’ultima posizione in griglia, Pierluigi “THE SHARK” Marinelli si porta subito dietro a Mattia “THE GLADIATOR” Peticca e a Emiliano “ZIPINETTO” De Santis, creando una nuova sfida da sballo cosmico; dopo una serie di sorpassi e contro sorpassi, proprio De Santis perde il treno con una scivolata, mentre Marinelli e Peticca continuano a suonarsele, con quest’ultimo che centra la prima vittoria stagionale, seguito proprio da Marinelli, De Santis, Pagnotta e Grimaldi.

Nella categoria SC2 la vittoria in Gara-1 è andata a Emanuele De Clemente, su Mattia Consalvo e Alessandro Discenza. Il poleman Capocefalo, dopo una caduta quando era in lotta per la vetta, deve accontentarsi di un quarto posto.

In Gara-2 un irresistibile Consalvo vince su De Clemente, in terza posizione, più attardato, troviamo Discenza, a seguire ancora Capocefalo e l’immenso Amasio Porcelli.

Da sottolineare l’assenza del pluricampione in carica Gianluca “CHIC” Nobili ancora fuori dai giochi per il brutto colpo rimediato durante il terzo round.

Lo STAFF del TSC ringrazia tutti i partecipanti, gli sponsor, il pubblico, l’immenso Paolo Brando, patron del bellissimo circuito Christel Village, insieme al suo staff, che hanno permesso lo svolgimento dell’evento. Ringraziamo il nostro fotografo/videomaker Simone Ceccarelli, ma un ringraziamento in particolare va al grande e professionale Ivan, meccanico del circuito, che con le sue magiche mani mette a disposizione delle moto perfette e performanti.

Vi aspettiamo numerosi al prossimo round, Sabato 14 Giugno 2025 con la “RACING NIGHT”, sempre presso il Circuito Christel Village di Campo di Carne ad Aprilia (LT).

