Quarantanove nuovi Esperti Ambientali Consegnati gli attestati di partecipazione al Corso di Alta Formazione

Ieri la cerimonia a conclusione della seconda edizione del Corso nato dalla sinergia tra Camera di Commercio e Unicas

Quarantanove nuovi Esperti Ambientali altamente qualificati e pronti a rispondere alle crescenti esigenze del mondo delle imprese. Nella mattinata di oggi, 20 novembre 2024, presso la Sala Papetti della sede frusinate della Camera di Commercio Frosinone Latina, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione alla seconda edizione del Corso di Alta Formazione Esperto Ambientale.

Un percorso formativo, altamente innovativo, in materia di “Circular Economy Management, Sustainability and Environmental Law” nato dalla proficua collaborazione tra Camera di Commercio Frosinone Latina e Università degli Studi di Cassino, con il braccio operativo dell’Azienda Speciale Informare.

A fare gli onori di casa, dando il via alla cerimonia di consegna degli attestati, il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora:

“Momenti come quello di oggi sono centrali per l’ente camerale, per le imprese e per i professionisti che iniziano questo percorso volto a disegnare nuove traiettorie in materia di green, sostenibilità e sviluppo. Questo corso rappresenta un importante assist che ha permesso di formare il capitale umano che serve al nostro territorio. Voglio complimentarmi con il Membro di Giunta, Guido D’amico, per aver operato da visionario in quest’ottica e ringraziare l’Università e il Prof. Russo per la proficua collaborazione. Abbiamo stretto un’alleanza per il capitale umano che ora permetterà di generare opportunità trasformative volte ad accrescere la competitività delle nostre imprese favorendo lo sviluppo dell’area vasta Frosinone Latina. Il mio augurio ai nuovi Esperti Ambientali, che si sommano ai 26 formati con la prima edizione del Corso, è che quello che iniziano oggi possa essere un percorso virtuoso per perseguire nuovi driver di sviluppo”.

Il membro di Giunta della CCIAA, con delega a Green ed Economia Circolare, Guido D’Amico, che ha fortemente creduto nel valore del Corso di Alta Formazione, ha commentato: “Per affrontare i grandi cambiamenti della transizione ambientale occorrono profili adeguati e l’Esperto Ambientale è una figura tra le più richieste e tra le più difficili da trovare nel mercato del lavoro. Questo Corso di Alta Formazione consegna oggi al nostro territorio esperti certificati dall’Università. Stiamo lavorando nel solco di nuove linee guida, le prime che vengono editate in questo settore in provincia, che consegnano oggi un bagaglio di preparazione che i nuovi esperti metteranno a disposizione delle imprese del nostro territorio. Voglio sottolineare che la Camera di Commercio e l’Università di Cassino resteranno sempre un punto di riferimento per l’evolversi della normativa e se sarà necessario fare corsi di aggiornamento e perfezionamento siamo pronti. Questo percorso non finisce oggi ma continuerà nel solco dell’innovazione”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Prof. Giuseppe Russo – Professore Associato dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale DIPEG – Responsabile Scientifico e Coordinatore Didattico del corso – che, nel portare i saluti del Magnifico Rettore, Marco Dell’Isola, ha sottolineato: “I quarantanove Esperti, che hanno concluso con successo il Corso, hanno acquisito tutte le competenze necessarie in Circular Economy Management, Sustainability and Environmental Law ed oggi sono pronti ad affiancare le imprese a 360°. Voglio ringraziare la Camera di Commercio per aver creduto in questo Corso finanziandolo completamente e rendendolo, dunque, accessibile gratuitamente. Il nostro grazie va anche all’Azienda Speciale Informare per il supporto e la capillare organizzazione. Abbiamo gettato le basi per fornire le competenze necessarie ad ogni adempimento in materia ma, come già evidenziato, restiamo a disposizione per proseguire insieme in questo percorso”.

Tra applausi, emozione e foto di rito ai quarantanove Esperti Ambientali sono stati ufficialmente consegnati gli attestati di partecipazione al Corso di Alta Formazione.

