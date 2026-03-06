Quaranta aziende da tutta Italia alla 3ª edizione del concorso caseario “Pascolo e Alpeggio Italiano”

Il 3 luglio, vetrina nella kermesse gastronomica Pastorizia in Festival.

Ben 40 aziende hanno partecipato quest’anno alla terza edizione del concorso caseario nazionale “Pascolo e Alpeggio Italiano”, dedicato ai formaggi da pascolo a latte crudo.

L’evento, il 28 febbraio e l’1 marzo, si è svolto a Picinisco all’interno dell’edizione invernale di Pastorizia in Festival, kermesse gastronomica e popolare nazionale promossa dal Comune di Picinisco e dall’APS Pastorizia in Festival, con il patrocinio di: Camera di Commercio, Coldiretti di Frosinone e CNA DI Frosinone.

Un evento ormai consolidato, che richiama le migliori aziende agricole casearie produttrici di formaggi a latte crudo, vanto della filiera d’eccellenza gastronomica italiana, patrimonio UNESCO.

Le circa 40 aziende provenienti da tutta Italia hanno dimostrato un altissimo livello qualitativo e produttivo dei formaggi.

Le tre giurie, riunite presso la Tenuta del Savonisco, composte da maestri assaggiatori O.N.A.F (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi), tecnici caseari e giornalisti del settore gastronomico, hanno valutato tutti i formaggi che sono stati presentati, in assoluto anonimato, e decretato i migliori formaggi da pascolo a pasta cruda, nelle categorie: Pascolo e alpeggio italiano (premio Onaf), Frasca di Legno (premio giuria tecnica) e Speciale stampa (premio giornalisti).

«Questo concorso – commenta il sindaco di Picinisco Marco Scappaticci – celebra l’eccellenza casearia italiana e, in particolare, i formaggi a pasta cruda perché sono la testimonianza di una ‘resistenza casearia’ che valorizza il latte crudo, il pascolo e l’alpeggio, mantenendo vive tradizioni antiche che rischiano di scomparire.

E i casari e i produttori che hanno partecipato, che ringrazio, sono i custodi di un patrimonio enogastronomico che unisce scienza e gusto; il loro lavoro richiede coraggio, passione e un legame profondo con il territorio, perché ogni forma di formaggio racconta un luogo, un clima, una biodiversità che rendono unico il nostro Paese.

Un particolare grazie alla dirigente e agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Atina, coinvolti con il gioco da casari ed esperti assaggiatori per fargli scoprire i sapori genuini e autentici del formaggio fatto di solo latte, sale e caglio, rispetto ai cibi processati e finti che contengono tanta chimica e che fanno male alla salute; sono stati loro che poi hanno assaggiato i formaggi in gara ed assegnato il premio speciale “Alta Agros Casei”.

Per l’Amministrazione è fondamentale sostenere chi trasforma il proprio lavoro in eccellenza, creando occupazione e promuovendo il turismo rurale attraverso un prodotto gastronomico d’eccellenza, vero e proprio ambasciatore dei nostri pascoli.

Grazie, infine, al presidente Antonio Mancini e a tutto lo staff dell’associazione Pastorizia in Festival, per aver reso possibile, ancora una volta, questo evento».

Oltre al concorso, nella Sala Polivalente nel centro storico di Picinisco, si è tenuta una Tavola Rotonda sul tema “La produzione casearia della Ciociaria”; sono intervenuti il sindaco di Picinisco Marco Scappaticci, Michele Grassi (ideatore e organizzatore del concorso), Francesco Baldesarra (presidente sezione Coldiretti di Sora), Ines Innocentini (vice presidente Slow Food Lazio) e Angela Bianchi (direttrice dell’Istituto Comprensivo di Atina), moderati dal giornalista gastronomico Stefano Pesce.

Tutti i formaggi premiati saranno ufficializzati la prossima estate all’interno di Pastorizia in Festival estiva, in programma il 3 luglio nel centro storico di Picinisco, alla presenza dei casari vincitori.

Per tutti i dettagli tecnici sul concorso si rimanda al Disciplinare del Concorso Pascolo E Alpeggio Italiano nella sezione: CONCORSO CASEARIO “PASCOLO E ALPEGGIO ITALIANO” Terza edizione 2026 – Pastorizia in Festival