Quale futuro per l’economia di Latina: domani il convegno dell’UGL Lazio

Quale futuro per l’economia della provincia di Latina? È questo il tema al centro del convegno in programma oggi alle ore 17 in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’UGL Lazio. Tra gli ospiti rappresentanti del mondo sindacale, politico, istituzionale, accademico, economico e del lavoro. Saranno presenti il Segretario Generale dell’UGL Francesco Paolo Capone, l’onorevole Claudio Durigon, il Presidente della Provincia di Latina Carlo Medici, l’ordinario di Economia all’Università La Sapienza di Roma Bernardino Quattrociocchi, il direttore della Gazzetta Amministrativa Enrico Michetti ed il presidente di Unindustria Area Territoriale di Latina Pierpaolo Pontecorvo. Previsti anche gli interventi dei segretari UTL Latina Ivan Vento e Alberto Ordiseri, a chiudere l’organizzatore dell’evento e Segretario dell’UGL Lazio Armando Valiani. A moderare la giornalista di News-24 Aldina Nunziata. Al centro del dibattito temi fondamentale per il territorio quali lavoro, sviluppo e infrastrutture. Al tal proposito, previsto un focus, sulla Pontina e sulla realizzazione dell’autostrada Latina-Roma oggi più che mai necessaria per garantire non solo viabilità e sicurezza ai cittadini ma anche per far tornare a crescere un’economia del territorio da anni ristagnante.

COMUNICATO STAMPA