“Quale allegria”, a Frosinone la proiezione del documentario sulla disabilità con le musiche di Lucio Dalla

Il Consorzio Parsifal e la Cooperativa sociale Altri Colori, con il patrocinio del Comune di Frosinone, organizzano la proiezione di “Quale allegria”, il documentario di Francesco Frisari che include musiche e materiali inediti di Lucio Dalla.

Il Consorzio Parsifal, insieme ad altre 25 associazioni e cooperative che operano nel mondo della disabilità, è tra i produttori di “Quale allegria”, documentario di Francesco Frisari prodotto da Fantomatica con Rai Cinema, il contributo del Ministero della Cultura e il patrocinio di Fondazione Lucio Dalla, Comune di Bologna e Università di Bologna.

Il film sarà presentato giovedì 6 novembre 2025 alle 18:30 al Cinema ARCI di Frosinone, alla presenza del regista e con un dibattito con esperti e operatori del settore sui temi della disabilità e dell’inclusione. L’evento, a ingresso libero, è organizzato dal Consorzio Parsifal e dalla Cooperativa sociale Altri Colori, con il patrocinio del Comune di Frosinone.

«Mio zio dice di non aver mai sognato in vita sua, mentre io ho passato l’infanzia a sognare che fosse Lucio Dalla», racconta Frisari, che da bambino credeva che suo zio Massimo e il celebre cantautore fossero la stessa persona. In questo legame nasce Quale allegria: un “documentario di osservazione e di immaginazione” che intreccia la vita quotidiana di Massimo Prosperi, uomo con grave disabilità cognitiva, con le musiche e i materiali d’archivio inediti di Lucio Dalla.

Presentato in concorso al Biografilm Festival 2025, il film è un viaggio poetico e profondo sul senso della diversità, della libertà e della somiglianza.

Il Consorzio Parsifal, insieme alla cooperativa consorziata Cadiai, sostiene il progetto come testimonianza concreta dell’impegno condiviso nel promuovere una cultura dell’inclusione e una rappresentazione autentica e rispettosa della disabilità.