Qual è l’ora migliore per allenarsi? La risposta dalla cronobiologia

Cronobiologia e sport, un abbinamento importante per capire qual è il momento della giornata migliore per allenarsi. La risposta dipende da diversi fattori, fra cui il cronotipo dell’atleta. Detto altrimenti, essere gufi o allodole ha un effetto anche sulla scelta del momento migliore per l’allenamento. Ma prima di tutto, che cosa si intende per cronobiologia? “La cronobiologia è la scienza che studia i ritmi biologici dell’uomo, che possono essere classificati in tre grosse famiglie”, spiega a Gazzetta Active Jacopo Vitale, dottore in Scienze dello Sport e responsabile del Laboratorio del Movimento e Scienze dello Sport dell’IRCCS Istituto ortopedico Galeazzi di Milano. “La prima famiglia è costituita dai ritmi circadiani, che sono i ritmi che fanno riferimento alle 24 ore, e che possiamo quindi definire ritmi giornalieri. Esempi di ritmo circadiano di rilevanza per chi pratica sport sono il ritmo circadiano della temperatura corporea e quello del cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress. Questi ritmi nelle 24 ore presentano momenti di picco e di calo, in una fluttuazione fisiologica nelle 24 ore. Per esempio, la temperatura corporea è più alta fisiologicamente nel tardo pomeriggio, mentre il cortisolo raggiunge il picco poco dopo il risveglio mattutino. La cronobiologia studia l’espressione circadiana di questi ritmi biologici e, associata alle performance sportive, riesce a fornire indicazioni molto utili anche per chi si allena”, chiarisce il dottor Vitale.

RITMO CIRCADIANO E CRONOBIOLOGIA

Ma la cronobiologia non si limita allo studio dei ritmi circardiani: “Esistono ritmi più brevi, i cosiddetti ritmi ultradiani, come il ritmo del sonno, che presenta il susseguirsi di cicli di circa un’ora e mezza, o ancora i ritmi infradiani, oltre le 24 ore. Fra questi si identificano i ritmi circamensili, che fanno riferimento al mese, e i ritmi circannuali, come quello della vitamina D negli sportivi, che raggiunge un picco nei mesi estivi e un calo nei mesi annuali, secondo un ritmo dettato dall’esposizione solare e dai livelli di allenamento”, spiega il dottor Vitale. Tutto questo influisce direttamente sugli sportivi. “L’applicazione più diretta e chiara della cronobiologia al mondo sportivo si ha nello stabilire il momento della giornata migliore per allenarsi. Sicuramente vanno evitati gli orari estremi, che si tratti di mattina molto presto o di sera tardi. Questo perché l’orario mattutino estremo prevede una sveglia molto anticipata, con interruzione del periodo di sonno, e questo può determinare effetti negativi sulla performance fisica. Dal lato opposto, l’orario serale estremo, soprattutto se si svolge una attività fisica ad elevata intensità, diventa un fattore disturbante del sonno, favorendo livelli alti di cortisolo proprio la sera, prima di coricarsi”, avverte Vitale.

GUFI O ALLODOLE: QUESTIONE DI CRONOTIPO

Essere ‘gufi’ o ‘allodole’ incide non poco… “Quando parliamo di gufi e allodole intendiamo riferirci al cronotipo della persona, alla sua tipologia circadiana, ovvero alla propensione ad essere soggetti mattutini, serotini o intermedi. I soggetti intermedi sono di più facile gestione, mentre i cosiddetti gufi e allodole hanno una predisposizione naturale verso orari più estremi. L’allenamento va calibrato in base al cronotipo per scegliere il momento ideale della giornata, anche se poi molti devono fare di necessità virtù e si allenano quando hanno la possibilità più che quando preferirebbero”, ci spiega il dottor Vitale. La conseguenza è che se una persona è mattutina o serotina un allenamento di mattina presto o di sera, può andare bene. “L’allenamento serale in linea teorica può disturbare il sonno, ma un soggetto serotino, con l’abitudine di allenarsi in quella fascia oraria serale, può avere benefici dall’allenamento serale. Soffrirebbe invece ad allenarsi al mattino. Lo stesso discorso vale per i soggetti mattutini. Detto ciò – puntualizza il dottor Vitale – è essenziale valutare il singolo atleta individualmente prima di adottare una precisa strategia legata al timing dell’allenamento”.

QUAL È IL MOMENTO MIGLIORE PER ALLENARSI

In linea teorica, però, esiste un momento migliore della giornata per allenarsi: “Sarebbe un orario intermedio, lontano dalla sveglia e dall’addormentamento, in una fascia pomeridiana intermedia o in tarda mattinata. La pausa pranzo, per esempio, sarebbe un’ottima soluzione”, sottolinea Vitale. “Poi ovviamente incide anche l’intensità dell’attività sportiva: gli allenamenti ad alta intensità dovrebbero essere svolti in un orario intermedio e non in orari mattutini o serali estremi. Se si tratta di attività a bassa intensità, magari anche con una componente di meditazione come lo yoga, svolgerlo in orari serali potrebbe invece determinare benefici a livello di qualità del sonno”.

Fonte gazzetta.it – foto web