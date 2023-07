Quadrini:”Fondi e opportunità offerte dall’Unione Europea per gli enti locali e PMI”

Fondi e opportunità offerte dall’Unione Europea per gli enti locali e le piccole e medie imprese questo l’argomento dell’incontro presso il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, tenutosi a Roma, nella mattinata per promuovere un confronto con i rappresentanti degli enti locali, della società civile, e delle Piccole e Medie Imprese italiane, con l’obiettivo di condividere necessità e problematiche e strutturare un sistema di supporto mirato all’accesso ai fondi europei. Insieme ai sindaci della Provincia, in rappresentanza della Provincia di Frosinone stessa e in qualità di Delegato allo sviluppo economico e attività produttive, Anci Lazio, era presente anche il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, che dichiara quanto le PMI siano fondamentali e da considerarsi struttura portante del sistema produttivo italiano. Si sofferma anche su e come gli enti pubblici affrontino la difficoltà a muoversi all’interno dei regolamenti comunitari e molto spesso si trovano nella situazione di non saper utilizzare i finanziamenti messi a disposizione dall’’Unione Europea – “ parliamo di realtà imprenditoriali al centro del nostro Paese, per fatturato, per impiego di forza lavoro e per numero. Per questo discutere di opportunità esistenti oltre che delle modalità di partecipazione ai bandi, da la possibilità a tutti di presentare un progetto che miri ad ottenere finanziamenti comunitari, in virtù del fatto che la PMI rimane lontana dai centri decisionali. Perciò è importante avere una conoscenza e un’ottima informazione che permetta di comprendere tematiche relative alla politica comunitaria. Senza tralasciare, ovviamente, il grande ruolo che gli enti pubblici hanno un questo contesto perché una delle cause principali del mancato utilizzo dei finanziamenti comunitari, che automaticamente ricade sul tessuto economico-produttivo, è nella mancata capacità degli enti di attuare gli strumenti comunitari e utilizzare i finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea. Conclude Quadrini – Ringrazio Antonio Corsi, consigliere del Vicepresidente del CdM Antonio Tajani, e tutti i sindaci della provincia di Frosinone presenti.”