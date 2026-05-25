Quadrini: successo a Sora per “L’Ospedale scende in Piazza”

Grande successo questa mattina a Sora per la 6ª edizione de “L’Ospedale scende in Piazza”, lo straordinario evento di sanità pubblica e prevenzione che ha trasformato Corso Volsci in un vero e proprio polo della salute a cielo aperto. Tra le autorità presenti, ha preso parte con entusiasmo il Consigliere Provinciale e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, che ha voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni a un’iniziativa di altissimo valore sociale.

​L’evento, patrocinato dalla ASL di Frosinone, dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Frosinone e dal Comune di Sora, è stato organizzato magistralmente dall’Associazione Dipendenti Ospedalieri (ADO) guidata dal Presidente e referente Pietro Marcelli, e ha visto la partecipazione della dottoressa Federica Patrizi in veste di madrina. Grazie a ben 37 stand specialistici, i cittadini hanno potuto usufruire gratuitamente di visite, screening e consulenze in tantissime branche della medicina.

​A margine della manifestazione, il Consigliere Provinciale e Dirigente ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, ha rilasciato una nota di forte apprezzamento, dedicando un pensiero speciale a tutti i lavoratori del comparto sanità:

​«Vedere Corso Volsci gremito di cittadini per questa sesta edizione di “L’Ospedale scende in Piazza” riempie il cuore di orgoglio. Questa è la dimostrazione plastica di cosa significhi fare “sanità di prossimità”.

​Un plauso straordinario va al Presidente dell’ADO, Pietro Marcelli, per la sua visione e la sua impeccabile capacità organizzativa, e alla madrina, la dott.ssa Federica Patrizi. In questa giornata così importante, voglio rivolgere un caloroso saluto e un ringraziamento sincero al Sindaco di Sora e Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, per la costante attenzione e il pieno supporto logistico e istituzionale garantito all’evento. Quando i Comuni, la Provincia e il mondo associazionistico remano nella stessa direzione, i risultati per la cittadinanza sono eccezionali.

​Il mio ringraziamento più profondo e sentito va però a tutti gli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri, ai tecnici e a tutto il personale non sanitario dei nostri ospedali. Persone straordinarie che ogni singolo giorno dell’anno, con turni estenuanti e immenso spirito di sacrificio, lavorano nei nostri presidi per garantire il diritto alla salute di tutti noi. Il loro lavoro quotidiano, silenzioso e fondamentale, è il vero motore della nostra sanità.

​Come rappresentante della Provincia e di ANCI Lazio, ribadisco il nostro totale sostegno a eventi di questo calibro. Portare la prevenzione tra la gente, abbattendo le barriere tra ospedale e cittadino, è la strada maestra per tutelare il diritto alla salute e valorizzare le eccellenze del nostro personale.»

​L’affluenza record registrata oggi a Sora conferma la necessità di continuare a investire sulla sinergia tra enti locali, sanità e territorio, un modello virtuoso che l’ADO porta avanti con costanza e che si conferma, anno dopo anno, un punto di riferimento insostituibile per l’intera provincia di Frosinone.

​Con preghiera di massima diffusione e pubblicazione.

​Gianluca Quadrini – Consigliere Provinciale e Dirigente ANCI Lazio