Quadrini presidente del gruppo di Forza Italia in provincia di Frosinone: “Complimenti a Mitrano per la proposta di legge sull’Autorità Idrica del Lazio”

“Esprimo il mio più vivo apprezzamento al consigliere regionale Cosmo Mitrano per la presentazione della proposta di legge sull’istituzione dell’Autorità Idrica del Lazio. Si tratta di un’iniziativa lungimirante, che affronta in modo serio e strutturato le annose criticità della gestione del servizio idrico nella nostra regione, e che conferma l’impegno di Forza Italia verso una governance moderna ed efficiente dei servizi pubblici essenziali.”

A parlare è il presidente del gruppo di Forza Italia in provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che interviene con parole di sostegno all’indomani della seduta della VI Commissione regionale “Lavori Pubblici, Infrastrutture e Mobilità”, durante la quale è stata illustrata la Proposta di legge n. 206, presentata dallo stesso Mitrano.

“La proposta di un Ato unico regionale – prosegue il presidente azzurro – va nella direzione giusta: superare la frammentazione e gli squilibri territoriali, per dare finalmente a tutte le province, inclusa quella di Frosinone, pari dignità nella qualità del servizio idrico. Troppo spesso i cittadini del nostro territorio hanno dovuto convivere con infrastrutture obsolete, disservizi e costi non sempre proporzionati alla qualità erogata. Serve una visione d’insieme, serve un governo del sistema capace di investire in modo strategico ed equo. Ed è esattamente ciò che questa proposta intende realizzare.”

Il presidente sottolinea anche il valore politico dell’iniziativa: “Forza Italia, con il lavoro concreto dei suoi rappresentanti nelle istituzioni, si dimostra ancora una volta forza responsabile e propositiva. La proposta Mitrano non è solo tecnica, ma anche politica: un esempio di buona amministrazione che mette al centro i cittadini, la sostenibilità ambientale e l’efficienza dei servizi.”

Il Presidente Quadrini conclude sottolineando come il dialogo e il coinvolgimento dei territori sono fondamentali per costruire una riforma condivisa e realmente efficace. “Frosinone farà la sua parte, con spirito costruttivo e con la consapevolezza che questa è un’opportunità da cogliere per colmare un ritardo strutturale che non è più tollerabile.”