Quadrini: “Oggi a Sgurgola per discutere del problema della viabilità”

“Un incontro molto importante, un dialogo aperto, di cui io sono promotore, perché, ritengo, che parlare dei problemi del nostro territorio, soprattutto in tema di sicurezza ed efficienza stradale, è fondamentale per riuscire ad intercettare le giuste soluzioni”. – Commenta Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone che inizia da Sgurgola il suo giro di visite istituzionali nei 91 comuni della provincia. L’incontro si è tenuto nella sala Consiliare A. Spaziani. “Mi ha fatto molto piacere essere convocato qui, oggi, per parlare delle difficoltà che i cittadini di Sgurgola trovano riguardo gli spostamenti e i vari collegamenti con gli altri paesi. Stiamo lavorando per una provincia sempre più vicina ai cittadini, per questo è molto importante la nostra presenza in tutti i comuni della Provincia perché ascoltare e confrontarsi vuoi dire assumersi le responsabilità con tutto il territorio. Mi attiverò affinché ciò che è venuto fuori questa sera venga preso in considerazione con immediatezza. Mi rendo conto che le problematiche sono tante ma il nostro impegno sarà altrettanto serio e concreto per mettere nella condizione le comunità che noi amministriamo di vivere serenamente. Oggi sono qui nel comune di Sgurgola e nei prossimi giorni mi recherò personalmente nel resto dei comuni della Provincia. Ringrazio l’amministrazione di Sgurgola – conclude il Presidente Quadrini, per l’accoglienza e per l’omaggio dello scultore, il maestro Tonino Aversa.”

comunicato stampa