Quadrini (Lega) :” Zingaretti perde consensi centro – sinistra in difficolta'”

Gli ultimi sondaggi vedono il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in discesa nella classifica dei Governatori delle regioni. Un calo di consensi che evidenzia che nel centro-sinistra la crisi sta prendendo sempre più spazio. “La differenza sta in un centro–destra dominante” – afferma in una nota Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega. “Che il gradimento per il Presidente Zingaretti, sia sceso al 37% nell’ultimo anno, è dimostrazione che il centro-sinistra sta perdendo la sua identità e che in questi anni di governo del PD, purtroppo, la nostra regione non sia cresciuta in termini economici, occupazionali e di vivibilità – dichiara Quadrini che continua evidenziando che l’unita della coalizione di centro-destra è dimostrata vincente. “Il fatto che il centro-destra ha dimostrato di essere dalla stessa parte, unito ed inclusivo, è sinonimo di responsabilità e di concretezza. Tutto questo ci ha permesso di fare grandi passi in avanti e di attuare una politica di sviluppo che tenga conto delle esigenze dei propri territori. Un dato rafforzato dal risultato che i Governatori della Lega e del centro-destra mantengono alti i loro consensi e vanno in vetta alla classifica.”

comunicato stampa