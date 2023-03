Quadrini: “Intervenire subito sul Superbonus per tutelare imprese, lavoratori e cittadini”

Alla luce delle ultime notizie riguardo le problematiche attorno al superbonus 110%, le manovre da adottare, le preoccupazioni delle imprese, interviene, a sostegno dell’intero comparto edile e dei cittadini, il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e Delegato Anci Lazio alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico, Gianluca Quadrini, che in una nota afferma – “Bisogna assolutamente mettere mano alla questione del superbonus 110%, sostenendo le imprese, i lavoratori del comparto edile e i cittadini che hanno utilizzato questa misura. Lo stallo attuale sta mettendo in ginocchio il settore e a rischio i conti delle famiglie”.

E’ quanto affermato dal Presidente Quadrini che continua – “Il prossimo 21 marzo a Roma scenderanno in piazza, in una manifestazione regolarmente autorizzata, le imprese, le maestranze e le persone, chiamate a far sentire la loro voce dall’Unione Artigiani italiana e dal comitato spontaneo esodati del 110%. Vicini a loro anche il sindacato della Filca Cisl. Il tema è di assoluta attualità e può diventare un’emergenza non solo economica ma addirittura sociale. Cessione dei crediti bloccata, imprese che non ricevono i soldi, i lavori che si bloccano, i lavoratori che restano a casa, i proprietari che sono costretti a mettere mano ai loro risparmi per sanare la situazione. Insomma un cortocircuito pericolosissimo”.

“Va trovata una soluzione – conclude Quadrini appellandosi al Governo affinchè si trovi una repentina soluzione a questa problematica – “Faccio appello, interpretando le istanze che mi arrivano quotidianamente dal territorio, al Governo nazionale affinché si trovi una soluzione a breve, anche tenendo conto delle ultime direttive dell’Unione Europea sull’efficientamento energetico e le case green”.

