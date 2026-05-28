Quadrini incorona Borza: “Risorsa preziosa”. ‘Evoluzione e Libertà’ cresce nel Frusinate: pronta l’apertura di una sede a Sora

Giornata intensa e ricca di appuntamenti istituzionali per il partito Evoluzione e Libertà, che consolida con forza la sua presenza nella provincia di Frosinone e in Valcomino.

In particolare Mario Borza, consigliere comunale di Casalvieri e responsabile del partito per il sud della provincia di Frosinone e per la Valcomino, è stato protagonista ieri (mercoledì 27 maggio) di una serie di importanti incontri al fianco di Gianluca Quadrini, Vice Presidente Vicario Nazionale del movimento.

La giornata è iniziata con una visita istituzionale presso l’Amministrazione Provinciale di Frosinone, per poi spostarsi a Roma. Nella Capitale i due esponenti politici hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione del Training Camp ANCI Lazio 2026, l’atteso appuntamento formativo annuale che si terrà sull’isola di Ventotene dal 3 al 5 giugno.

Proprio a margine degli incontri, il Vice Presidente Nazionale Gianluca Quadrini ha espresso parole di fortissimo apprezzamento per il lavoro svolto sul territorio dal responsabile locale, sottolineando come Mario Borza rappresenti una grande risorsa per Evoluzione e Libertà. Quadrini ha rimarcato che Borza è una persona stimata, dinamica e sulla quale il movimento punta con assoluta decisione, aggiungendo che il suo grande attivismo sta dimostrando quanto il partito stia crescendo giorno dopo giorno sul territorio, intercettando le reali esigenze dei cittadini.

Il radicamento del partito nel Frusinate sta inoltre per compiere un ulteriore passo in avanti: nell’ottica di una ramificazione sempre più capillare, è stata infatti annunciata la prossima apertura di una sede politica a Sora, che sarà inaugurata e gestita direttamente da Mario Borza. La struttura non sarà solo un ufficio politico, ma un vero e proprio punto di riferimento fisico. Si tratterà di uno spazio aperto dove la cittadinanza potrà incontrare i responsabili del movimento, confrontarsi, esporre i propri bisogni e condividere idee, in perfetto stile con la filosofia di vicinanza al popolo che caratterizza Evoluzione e Libertà.

Forte del trend positivo, Mario Borza ha voluto cogliere l’occasione per esprimere le proprie congratulazioni e augurare buon lavoro ai sindaci neo eletti di due comuni della Ciociaria, Giuseppe Battista di Fontana Liri e Carlo Medagli di Belmonte Castello. Il responsabile di Evoluzione e Libertà ha voluto fare i suoi più sinceri complimenti e augurare un proficuo lavoro ai due primi cittadini, ricordando che il partito ha sostenuto con convinzione le loro candidature nelle ultime elezioni amministrative.

Borza ha infine concluso evidenziando come questo straordinario successo elettorale sia la chiara dimostrazione del peso politico e della credibilità che il movimento sta acquisendo agli occhi dei cittadini, dicendosi pronto a lavorare con sempre maggiore impegno per il bene delle comunità.