Quadrini guida la delegazione della Provincia a Cashel in Irlanda

Focus su agricoltura ed eccellenze territoriali con la presenza dell’ingegner Antonio Sardellitti (Associazione Terra di Cicerone). Sinergia strategica con l’On. Federica Onori e la Camera di Commercio per nuove frontiere di interscambio.

Ha preso ufficialmente il via ieri, sotto i migliori auspici, la missione istituzionale transnazionale della delegazione italiana in Irlanda, coordinata dal Consigliere della Provincia di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini. Una visita di straordinario rilievo che vede il Consigliere Quadrini farsi portavoce dell’intero territorio della Provincia di Frosinone, rappresentando con orgoglio la totalità dei suoi 91 Comuni, al fine di gettare solide basi per un interscambio multilaterale di lungo periodo, capace di coinvolgere i settori amministrativi, accademici, di protezione civile, turistici e, in particolar modo, il tessuto produttivo ed economico che unisce la terra ciociara e la storica cittadina di Cashel.

​La prima tappa: sicurezza e cooperazione territoriale

​L’agenda ufficiale si è aperta formalmente questa mattina con una visita tecnica e istituzionale di altissimo valore civico presso la caserma dei vigili del fuoco di Cashel. La delegazione, accolta con massima cordialità dal Comandante del presidio, ha avuto modo di approfondire le dinamiche operative e i modelli organizzativi locali legati alla gestione delle emergenze e alla sicurezza civile. All’incontro hanno preso parte autorevoli rappresentanti politici e professionali: l’Onorevole Deputata Federica Onori, il Consigliere Comunale di Casalattico Pierangelo Morelli (membro del consiglio direttivo della Camera di Commercio di Cashel, promotrice ufficiale dell’intero evento) e l’Ingegner Antonio Sardellitti, Presidente della prestigiosa Associazione Italiana Olivicoltori “Terra di Cicerone”.

​Sviluppo commerciale: l’olio d’oliva e l’agroalimentare di qualità

​Proprio la presenza strategica all’interno della delegazione dell’Ingegner Antonio Sardellitti segna una svolta concreta sul fronte puramente commerciale ed economico della missione. L’Associazione “Terra di Cicerone”, custode delle eccellenze agroalimentari e in particolare del patrimonio olivicolo del nostro territorio, punta ad avviare e consolidare in questi giorni canali privilegiati di esportazione verso l’Irlanda. L’obiettivo primario è favorire un proficuo matching tra i produttori italiani e i distributori nordeuropei, capitalizzando l’interesse crescente del mercato irlandese verso l’enogastronomia biologica, tracciabile e di altissima qualità.

​Massima rappresentanza parlamentare con l’Onorevole Onori

​Un pilastro fondamentale per lo spessore politico e diplomatico dell’iniziativa è costituito dalla costante partecipazione dell’Onorevole Federica Onori. La parlamentare, eletta nella circoscrizione Estero, rappresenta legalmente e istituzionalmente il Parlamento italiano nel corso di tutti gli appuntamenti formali in terra irlandese. Lavorando in stretta simbiosi con il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini, l’On. Onori sta facilitando il raccordo tra le reti imprenditoriali estere, le comunità dei connazionali e le istituzioni locali, dimostrando concretamente l’importanza di una cooperazione di sistema tra la Camera dei Deputati, l’amministrazione provinciale e l’associazione regionale dei comuni (ANCI Lazio).

​Le dichiarazioni del Consigliere Gianluca Quadrini

​“Siamo orgogliosi di guidare una delegazione così qualificata, multidisciplinare ed eterogenea, portando oltre i confini nazionali la voce della Provincia di Frosinone e di tutti i suoi 91 Comuni, ognuno portatore di tradizioni, cultura ed eccellenze straordinarie,” ha commentato entusiasta il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini. “Ci tengo in modo particolare a esprimere un profondo ringraziamento alla locale caserma dei vigili del fuoco di Cashel e al suo Comandante per la splendida accoglienza ricevuta e, soprattutto, per le preziose ed esaustive spiegazioni date rispetto al delicatissimo e fondamentale lavoro che svolgono quotidianamente a servizio della cittadinanza.”

​“Voglio inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente della Camera di Commercio di Cashel, al Consigliere Pierangelo Morelli e a tutti i componenti della struttura camerale per la magnifica ospitalità, che ci permette di apprezzare la straordinaria bellezza di questi luoghi. Grazie alla lungimiranza della Camera di Commercio e alle competenze portate dall’Ingegner Sardellitti e dall’Associazione ‘Terra di Cicerone’, stiamo costruendo un ponte commerciale solido per le nostre imprese agroalimentari. Con il supporto prezioso dell’On. Onori, la giornata odierna segna l’inizio di una stagione radiosa di opportunità commerciali, occupazionali e istituzionali per i nostri territori.”

​Il programma: domani l’incontro strategico con il Ministro

​La fitta rete di relazioni istituzionali troverà il suo culmine nella giornata di domani, domenica 12 luglio, quando è programmato il vertice istituzionale che vedrà riunite tutte le delegazioni internazionali, i sindaci del comprensorio e il Ministro irlandese competente. Un appuntamento cruciale finalizzato alla firma di memorandum d’intesa dedicati all’innovazione e allo sviluppo territoriale.

​Nel frattempo, la delegazione prenderà parte attiva agli eventi della comunità locale, a partire dal festival ‘Music on the Street’ che si tiene oggi sulla Main Street di Cashel. Una manifestazione di grande richiamo culturale che vanta il patrocinio condiviso della Provincia di Frosinone, di ANCI Lazio e delle amministrazioni comunali del territorio, rappresentate formalmente a Cashel dai rispettivi amministratori: Filettino con il sindaco Paolo De Meis, Casalattico con il sindaco Francesco Di Lucia, Picinisco con il sindaco Marco Scappatici, Fontechiari con la consigliera comunale Marta Di Cocco, e Casalvieri con il consigliere comunale Mario Borza. Una filiera istituzionale compatta, unita e fortemente proiettata verso l’internazionalizzazione del nostro intero patrimonio territoriale.