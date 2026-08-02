Quadrini (Evoluzione e Libertà): Inaugurata a Sora la sede provinciale e nazionale. Parte il laboratorio del Centrodestra verso il 2027

Quadrini (Evoluzione e Libertà): «La nuova sede di Sora è il cuore pulsante del nostro progetto nazionale per dare voce al popolo»

Taglio del nastro per il presidio che unisce il coordinamento cittadino, la Sede Provinciale di Frosinone e l’Ufficio Nazionale del Vicesegretario Vicario. Gianluca Quadrini: «Un primato storico dopo 15 anni»

SORA – Grande entusiasmo a Sora il 29 luglio 2026 per l’inaugurazione ufficiale della nuova sede di Evoluzione e Libertà, avvenuta mercoledì 29 luglio. Il taglio del nastro consolida il percorso di radicamento del partito sul territorio, istituendo un presidio politico di fondamentale importanza strategica.

La dichiarazione principale di Gianluca Quadrini

Gianluca Quadrini, Vicesegretario Nazionale Vicario del partito, Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente ANCI Lazio, ha aperto l’evento evidenziando la straordinaria rilevanza dell’inaugurazione e rivolgendo un ringraziamento speciale ai vertici del movimento:

«Questa inaugurazione rappresenta un momento cruciale: la struttura di Sora non è semplicemente la sede di un partito locale, ma assume ufficialmente la funzione di Sede Provinciale dell’intera provincia di Frosinone e, contemporaneamente, di Sede Nazionale del Vicesegretario Nazionale Vicario. Da questo ufficio partiranno tutte le attività nazionali del mio vicariato.

Voglio esprimere i miei più grandi e profondi ringraziamenti al nostro Presidente Nazionale, Mirko Greco, e al nostro Segretario Nazionale, Giuseppe Basile, per aver creduto fortemente in questo progetto e per averci concesso questa straordinaria opportunità di crescita.

Questo traguardo rappresenta un orgoglio immenso: da ben 15 anni a questa parte, a Sora non si registrava l’apertura della sede ufficiale di un partito politico, sia esso di centrodestra o di centrosinistra. Siamo i primi a romperche questo isolamento. Da questo centro nevralgico lavoreremo senza sosta per dare risposte concrete alla nostra comunità, unendo l’azione amministrativa degli enti locali alla nostra forte identità di destra liberale, laica, popolare ed europea. Riuniremo i cittadini e rimetteremo i loro bisogni al centro dell’agenda politica.

Proprio per questo, come ho annunciato la sera stessa della presentazione della sede, presto convocherò un tavolo di centrodestra su Sora per parlare di futuro e di organizzazione dei partiti della coalizione in città. Questo incontro dovrà essere un vero e proprio laboratorio politico, un modello esportabile in tutta la provincia di Frosinone e per l’intera Regione Lazio. Dobbiamo muoverci per tempo e con le idee chiare in vista dei primi e cruciali appuntamenti elettorali che ci attendono, primi fra tutti le elezioni comunali a Roma del 2027 e le elezioni politiche nazionali, sempre previste per il 2027»

L’intervento di Diego Sardellitti (Coordinatore Centro Sud)

Il Coordinatore Nazionale Centro Sud, Diego Sardellitti, ha rimarcato la centralità geopolitica del nuovo sportello:

«L’apertura della sede provinciale di Sora dimostra che il nostro modello di sviluppo politico basato sul contatto umano è vincente. Questo presidio non servirà solo alla provincia di Frosinone, ma farà da volano per l’intera macro-area del Centro Sud. Lavoreremo in stretta sinergia con i dipartimenti nazionali per supportare anche le regioni vicine, a partire dalla Campania, ricostruendo un legame diretto con le imprese, i professionisti e il tessuto sociale di un territorio storico e ricco di potenzialità»

L’intervento di Marco Serapiglia (Responsabile Regionale Organizzazione e Commissario Cittadino)

Marco Serapiglia, Responsabile Regionale dell’Organizzazione del partito e Commissario Cittadino di Sora, ha espresso la massima soddisfazione per l’inizio di questo nuovo percorso sul territorio:

«Questa sede sarà la casa di tutti i sorani. Il nostro obiettivo principale, sia a livello comunale che nella gestione della struttura organizzativa laziale, è quello di abbattere le distanze tra le istituzioni e il popolo. Saremo presenti quartiere per quartiere, strada per strada, per ascoltare le reali criticità delle famiglie e delle attività produttive. Evoluzione e Libertà a Sora non sarà un semplice simbolo su una paratia, ma un presidio di ascolto permanente e di proposta politica attiva al servizio esclusivo della città»

Con questa inaugurazione si apre ufficialmente una nuova stagione di partecipazione e tesseramento per il territorio del Basso Lazio, volta a rafforzare la presenza delle istanze locali all’interno dei tavoli istituzionali nazionali.