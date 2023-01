Quadrini capolista della lista di Azione alle prossime elezioni regionali del Lazio

“Questa mattina ho firmato la mia candidatura per il Consiglio regionale del Lazio. La direzione del partito di Azione mi ha indicato come capolista ed è per me un grande onore a cui dedicherò tutte le mie energie. Non è stato per me solo un atto formale ma ho sentito la grande responsabilità derivante dall’impegno preso nei confronti di ognuno di voi e per questo territorio che amo. Insieme, pronti a partire!”. Così Massimiliano Quadrini sui social network subito dopo la firma per la candidatura con il partito di Azione a sostegno di Alessio D’Amato presidente della Regione. “Una politica che torni ad ascoltare le reali necessità del territorio, che si faccia portavoce di tutte le categorie. Scendo in campo con l’obiettivo di dare spazio e voce a tutti interpretando un ruolo forse dimenticato. In un momento come questo ritengo infatti che la buona politica sia quella pro attiva, che parli con la gente, che scenda in strada, che ascolti e soprattutto che sia concreta e lontana dai soliti vuoti slogan elettorali”.

comunicato stampa