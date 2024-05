Quadrini augura una buona campagna elettorale ai candidati di Forza Italia per le elezioni europee e amministrative della provincia di Frosinone e ai civici di riferimento

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, rivolge un messaggio di auguri per le imminenti elezioni europee e amministrative dei comuni della provincia. “In un momento così cruciale per la democrazia locale e europea, è fondamentale promuovere una campagna elettorale che sia competitiva ma al contempo seria, con l’unico obiettivo di migliorare e preservare il nostro territorio.” Afferma in una nota ed esprime il suo sostegno a tutti i candidati di Forza Italia e ai civici di riferimento che si impegnano per rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini, sia a livello europeo che locale. “Una campagna elettorale costruttiva e orientata al benessere della comunità è essenziale per il progresso e lo sviluppo delle nostre città e regioni. Con questo spirito, rivolto il mio grande “in bocca al lupo” a tutti i nostri candidati di Forza Italia e ai civici di riferimento dei comuni della provincia e ai nostri candidati alle europee incoraggiandoli a condurre una campagna elettorale improntata alla trasparenza, alla partecipazione e all’attenzione per le reali esigenze dei cittadini.”

COMUNICATO STAMPA