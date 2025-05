Quadrini all’Istituto Agrario di Alvito per la Giornata Mondiale delle Api e la premiazione del concorso “Obiettivo Sostenibile”

Una giornata all’insegna dell’ambiente, della creatività e della consapevolezza quella organizzata dall’Istituto Tecnico Agrario di Alvito, che in occasione della Giornata Mondiale delle Api ha proposto un ricco programma di eventi, culminato con la cerimonia di premiazione del 5° Concorso di Fotografia Naturalistica “Obiettivo Sostenibile”.

All’iniziativa ha preso parte anche il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, presente per portare i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, e per testimoniare l’attenzione dell’Ente verso il mondo della scuola, dell’agricoltura sostenibile e della tutela della biodiversità.

Durante il suo intervento, Quadrini, ha dichiarato: “Essere qui oggi significa sostenere un messaggio chiaro e potente: educare al rispetto per la natura è un investimento sul nostro futuro. Le api, simbolo di equilibrio e produttività, sono al centro di un sistema vitale che dobbiamo proteggere. Ringrazio il Dirigente scolastico Dott. Gianfrancesco D’Andrea, i docenti, il Dipartimento Inclusione e tutti gli studenti per l’impegno profondo dimostrato.” La giornata ha visto numerosi momenti significativi tra cui il seminario del prof. Amilcare D’Orsi dedicato al mondo delle api, le attività laboratoriali sull’uso delle “bombe di semi per la pace”, la mostra d’arte “Il mio mondo a colori” dell’artista Christian Vitella, e la toccante lettura di poesie a tema, tra cui quelle dell’autore Gabriele Mazzola. Un evento che ha unito educazione ambientale, espressione artistica e cittadinanza attiva, offrendo agli studenti un’importante occasione di crescita e riflessione.