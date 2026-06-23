Quad fuori strada sulla Sora–Forca d’Acero: 60enne elitrasportato in gravi condizioni

Paura nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada regionale 666 Sora–Forca d’Acero, nel territorio di Campoli Appennino, dove un uomo di 60 anni originario della Valle di Comino è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il sessantenne stava percorrendo l’arteria a bordo di un quad quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori dalla carreggiata.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato il ferito all’ospedale Santissima Trinità di Sora. Considerata la gravità delle lesioni riportate, è stato successivamente disposto il trasferimento in eliambulanza presso una struttura ospedaliera della Capitale, dove è giunto in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e ad accertarne le cause.

Foto archivio