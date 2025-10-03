“Punto Poste Casa & Famiglia”: 12 gli uffici postali del frusinate con spazi dedicati per le esigenze dei cittadini

Presso i Punti “Casa & Famiglia”, presidiati da personale specializzato, i cittadini possono trovare informazioni e chiarimenti su tutti i prodotti e i servizi per la casa e per la famiglia.

A fronte del traguardo delle 900mila attivazioni sottoscritte a livello nazionale, grande interesse per l’offerta aziendale per luce e gas. Molta curiosità anche per la polizza dedicata agli animali domestici.

Con le nuove attivazioni salgono a 12 i “Punto Poste Casa & Famiglia” operativi negli uffici postali del Frusinate.

I punti “Casa & Famiglia” sono degli spazi dedicati, presidiati da personale specializzato, presso i quali i cittadini possono trovare risposte e informazioni su tutti i prodotti e i servizi che Poste Italiane propone per la casa e per la famiglia.

“Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno costante a favore della comunità – afferma Emilio Contrasto, direttore della filiale provinciale di Frosinone di Poste Italiane –. Sta riscuotendo grande interesse non solo tra i nostri clienti abituali, ma anche tra molti cittadini che, attratti dalla novità, hanno scelto di recarsi presso i nostri uffici per scoprire da vicino i servizi e le soluzioni che mettiamo a disposizione per rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie.”

Oltre alla varietà e alla qualità delle proposte, in un contesto dove i servizi oramai sono gestiti in modo impersonale attraverso canali “non fisici”, il vero fiore all’occhiello di questo nuovo spazio di Poste Italiane è la presenza di un operatore dedicato a completa disposizione della clientela per dare quel valore aggiunto che Poste Italiane introduce per valorizzare la relazione con tutti i cittadini.

Tra le richieste più frequenti, anche in considerazione del traguardo delle 900mila attivazioni finora sottoscritte a livello nazionale, quella relativa a Poste Energia luce e gas che Poste Italiane propone con tariffe concorrenziali e pensate con particolare riferimento alle famiglie.

Tra le molteplici opportunità disponibili nei Punto Poste Casa & Famiglia, il comparto della telefonia sia per il “mobile” sia per il “fisso” è un altro settore molto richiesto così come le richieste di assicurazioni per la protezione della casa, delle persone e dell’auto. Molta curiosità anche per la polizza dedicata agli animali domestici che tra le varie specifiche prevede anche le coperture per il rimborso delle spese mediche veterinarie in caso di infortunio o malattia del cane o del gatto.

A Frosinone città il presidio “Punto Poste Casa & Famiglia” è disponibile negli uffici postali di Frosinone Centro (Piazza Libertà), Frosinone 3 (via Pietro Mascagni).

In provincia lo spazio dedicato “Casa & Famiglia” è invece operativo negli uffici postali dei comuni di Alatri, Anagni Cassino (Piazza Alcide De Gasperi), Ceccano (Via Madonna Della Pace), Ceprano, Ferentino (Via Venti Settembre), Fiuggi Fonte (Largo Antonio Casatelli), Isola Del Liri, Sora e Veroli.