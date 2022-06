Punto di Assistenza Territoriale di Cisterna: apertura H24

Da sabato 25 giugno 2022 il Punto di Assistenza Territoriale (PAT) di Cisterna, sito in via Monti Lepini 2 sarà aperto alla popolazione h.24. Nell’ottica di una sanità moderna e idonea a garantire risposte efficaci ai mutati bisogni di salute della popolazione legati alle mutazioni epidemiologiche e di efficientamento del sistema, e in linea alla impostazione del PNRR, la Asl di Latina, ha avviato, anche grazie a una efficace sinergia con il Comune di Cisterna, la sperimentazione di un modello innovativo che prevede nella stessa sede la presenza dei PAT e della Continuità Assistenziale, al fine di assicurare un punto di assistenza territoriale ad accesso diretto alla popolazione h.24 dedicato al trattamento e alla gestione di patologie che non richiedono un trattamento d’urgenza. Tale modello, è stato approvato dal Comitato aziendale per la Medicina Generale ha ottenuto il N.O. ad experimentum da parte della Regione Lazio. Tale presa in carico non emergenziale prevede, a breve, altresì la messa a disposizione di ulteriori servizi per il cittadino, quali:  attività di assistenza infermieristica, attualmente svolta dagli ambulatori infermieristici;  attività di presa in carico dei soggetti cronici nell’ambito dei PDTA, attivati in stretta collaborazione con i MMG e gli ambulatori specialistici prevedendo al riguardo anche una attività di telemedicina (televisita, teleconsulto, tele monitoraggio ecc.) per i soggetti critici; Le attività ambulatoriali saranno effettuate da un team composto dal medico e da un infermiere. In caso di assenza del Medico, in quanto impegnato in attività a domicilio, l’Infermiere effettua il triage del paziente in accordo con la Centrale di ascolto e, in situazioni con carattere di emergenza/urgenza, attiva con immediatezza il servizio 118. L’attività notturna sarà svolta nei locali siti al primo piano della struttura adibita alle attività del P.A.T. La presenza continuativa di un Medico, al centro della rete territoriale, è volta anche ad assicurare lo snellimento di tutte quelle procedure amministrative (es. valutazione ticket per patologia, autorizzazione presidi semplici ecc.) che richiedono un parere medico a bassa complessità favorendo una risposta immediata alle richieste dei cittadini. Tale modello va proprio nella direzione indicata dal PNRR, laddove si individuano, sia in termini di strutture sia di funzioni, presidi territoriali quali le Case di Comunità, volte a garantire la continuità dell’assistenza al cittadino in un’ottica di prossimità e di medicina d’iniziativa nelle 24 ore. “La scelta organizzativa di mettere a disposizione della cittadinanza un punto di assistenza territoriale aperto h.24 nasce per l’esigenza di supportare la presa in carico di pazienti fragili, ridurre l’accesso improprio al Pronto Soccorso in coerenza con la programmazione regionale” dichiara il Direttore Generale Asl Latina Silvia Cavalli. ASL Latina Viale Pierluigi Nervi Torre G2 04100 Latina Tel +39.0773.6551 www.ausl.latina.it p.iva 01684950593 “Grazie ad una efficace sinergia con la Asl di Latina, finalmente il PAT di via Monti Lepini riapre h24, 7 giorni su 7, primo passo per una maggiore implementazione dei servizi sociosanitari per la comunità di Cisterna” dichiarano il Sindaco Valentino Mantini e il Delegato alla salute Francesco Maggiacomo.

