Tragedia a Piedimonte San Germano dove in via Latina in località Filetti, una donna, Rosa Mattia è stata punta da un calabrone e ha iniziato a sentirsi male fino a cadere per terra priva di sensi, il marito che ha assistito alla terribile scena, ha immediatamente allertato i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.La donna di 63 anni, è morta per shock anafilattico.

Foto archivio