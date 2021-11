Pulmino per disabili precipita sulla ferrovia: morto un ragazzo, altri tre feriti gravi. Treni bloccati

Tragedia sulla autostrada A15, dove un pulmino di trasporto per disabili è precipitato sulla ferrovia Bologna-Piacenza, finendo per essere urtato da un treno in transito. Un ragazzo di 17 anni è morto ed un altro giovane è rimasto gravemente ferito insieme a due adulti. Illesi i passeggeri del treno.È accaduto nel primo pomeriggio di oggi sulla A15 all’altezza del raccordo autostradale tra Pontetaro e Fontevivo (Parma). Secondo le prime informazioni i due erano con un uomo e una donna a bordo di un furgoncino che è precipitato sulla linea ferroviaria Bologna-Piacenza ed è stato urtato da un treno in transito. Anche i due adulti sono rimasti feriti mentre i passeggeri del treno sono illesi.Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il pulmino si trovava su una strada adiacente alla ferrovia e non è precipitato dal viadotto autostradale soprastante, come appreso inizialmente. Il conducente avrebbe perso il controllo in una curva a gomito, sarebbe andato dritto passando in mezzo a due piloni e sarebbe così finito sulle rotaie della linea ferroviaria convenzionale. Il mezzo è stato pesantemente danneggiato dall’impatto col treno.La circolazione ferroviaria è stata sospesa. Illesi i passeggeri del treno regionale, per i quali si sta predisponendo assistenza. Sul posto stanno convergendo i soccorsi, i Vigili del Fuoco, la polizia ferroviaria e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. In corso la riprogrammazione del trasporto ferroviario. Regolare il traffico sulla rete Alta Velocità.

FONTE LEGGO.IT