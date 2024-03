Pullman Flixbus si ribalta in autostrada: almeno 5 morti e 12 feriti

Il mezzo della compagnia low cost è uscito di strada per ragioni ancora sconosciute. Poi il dramma: il veicolo si è ribaltato senza lasciare scampo ad alcuni passeggeri.Ancora un incidente per un pullman Flixbus. In Germania, sull’autostrada A9 vicino Lipsia, un mezzo della compagnia low cost Flixbus si è ribaltato. Drammatico il primo bilancio: almeno 5 morti. Diverse le persone gravemente ferite, come riportato dall’agenzia tedesca Dpa. Secondo le prime informazioni dovrebbero essere 12.Il pullman era in viaggio per Monaco quando è uscito di strada per ragioni ancora sconosciute. Poi il dramma: il veicolo si è ribaltato senza lasciare scampo ad alcuni passeggeri. Il Flixbus viaggiava tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz e avrebbe dovuto fare scalo a Lipsia intorno alle 10, scrive la Bild.L’incidente è avvenuto Intorno alle 9.45 tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz.Chiusa la autostrada A9 in entrambe le direzioni per l’intervento dei soccorsi.Come riporta LaPresse, che cita la polizia ancora, ancora sconosciuta l’identità delle vittime. «Attualmente – hanno detto le autorità – non si conoscono ancora le nazionalità dei passeggeri rimasti coinvolti» nel grave incidente. (LEGGO)

