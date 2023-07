Pulizie ospedali Sora e Alatri: ritardi nel pagamento degli stipendi ai lavoratori. Insorge l’UGL Igiene Ambientale

Ritardi nei pagamenti degli stipendi per i lavoratori della Issitalia, impresa di pulizie, che gestisce l’appalto per gli ospedali Santissima Trinità di Sora e San Benedetto di Alatri.

A denunciarlo la neo Segretaria Provinciale UGL Igiene Ambientale Francesca Adamo che chiede alla proprietà l’immediato versamento delle spettanze

“I lavoratori – spiega Adamo – hanno dei contratti che prevedono un orario di lavoro settimanale dalle 14 alle 20 ore (i più fortunati) con retribuzioni molto basse, nonostante ciò percepiscono gli stipendi con ritardo. Hanno delle scadenze ben precise e non possono aspettare le decisioni e le tempistiche della Issitalia, che invitiamo, piuttosto, ad essere puntuale”.

Si tratta di circa 60 dipendenti dislocati tra Sora (circa 40) e Alatri (circa 20) che, come detto, si occupano delle pulizie degli ospedali locali, spesso in carenza di materiale e con spogliatoi non adeguati.

“Lavoratori – sottolinea ancora la Segretaria UGL Igiene Ambientale Adamo – che non possono rimanere in balìa dell’incertezza. Tra gli uffici dell’azienda c’è uno scaricabarile di responsabilità, dinamiche che ai dipendenti non interessano. Chiediamo ai proprietari dell’impresa puntualità nel pagamento delle spettanze, così come sono puntuali i lavoratori nell’espletare il proprio impiego all’interno degli ospedali”.

