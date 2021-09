Pubblicita’ elettorale, comunicazione di LIRITV

Ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 contenente le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, e della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS concernente le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021” con eventuale turno di ballottaggio fissato per i giorni 17 e 18 ottobre 2021

SI COMUNICA

che per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consiglieri comunali nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021, “GDA SERVICE società editrice della LIRITV mette a disposizione gli spazi pubblicitari su questa testata per la diffusione di messaggi politici elettorali nelle forme consentite dall’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche e dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS.

L’accesso agli spazi su “Liritv.it” è consentito a tutti i candidati ed i partiti politici che ne facciano richiesta, nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento. Le condizioni temporali di prenotazione e le tariffe sono quelle previste nel documento analitico depositato presso la redazione di “Liritv.it”, in Via Marsicana 105, 03039 Sora (FR) previo appuntamento 3400851299 oppure liritv@tin.it

l’editore Augusto D’Ambrogio