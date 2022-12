Pubblicato il bando della sesta edizione del Premio Pino e Amilcare Mattei

È stato pubblicato questa mattina il bando della sesta edizione del Premio Pino e Amilcare Mattei. Dopo la sospensione dovuta all’emergenza pandemica il Consorzio Industriale del Lazio ha deciso di riproporre il percorso di gara avviato negli anni passati dall’allora Cosilam. Il premio è dedicato alla memoria degli imprenditori Pino e Amilcare Mattei tragicamente scomparsi il 7 novembre 2014.

Per questa sesta edizione sono due i percorsi di gara avviati: il primo è il Premio al merito dedicato ai laureati dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Ai primi tre classificati per il circuito delle lauree magistrali e per il circuito delle lauree triennali sarà assegnato un premio economico per poter potenziare la propria formazione.

Il secondo percorso di gara è il Premio Speciale al Racconto che sarà promosso tra gli studenti delle scuole medie del territorio. I ragazzi dovranno fotografare nel loro racconto il problema energetico che si trova a vivere in questo momento storico tutto il Paese, al vincitore sarà destinato un contributo economico all’istituto scolastico e ad ogni ragazzo una box regalo con all’interno, tra le altre cose, un biglietto omaggio per il parco giochi MagicLand di Valmontone.

Un progetto che, anche quest’anno, è stato reso possibile grazie a un nutrito network di istituzioni pubbliche ed enti privati che hanno dato il proprio sostegno al premio: Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Comune di Coreno Ausonio, Unindustria, Banca di Credito Cooperativo dell’Agro Pontino, Cooperativa Cavatori Coreno, Gruppo Ecoliri, Gpr srl, Gruppo Autoeuropa e MagicLand.

«Abbiamo fortemente voluto riproporre il premio intitolato ai fratelli Pino e Amilcare Mattei che con il loro lavoro hanno consentito lo sviluppo di questo importante settore industriale – ha affermato il Presidente del Consorzio Industriale del Lazio Francesco De Angelis – Il distretto del marmo di Coreno Ausonio rappresenta un settore primario nell’industria del Lazio, come Consorzio stiamo continuando a lavorare su molte progettualità infrastrutturali che permetteranno di rendere queste zone sempre più all’avanguardia consentendo di avere tutti i servizi necessari per favorire lo sviluppo o nuovi insediamenti. Questo distretto è stato reso un’eccellenza a livello mondiale grazie al lavoro di tutti quegli imprenditori che hanno creduto in questo settore, nella pietra di Coreno, e hanno deciso di investire con i propri insediamenti. Tra questi ci sono i fratelli Mattei che tutti noi ricordiamo per la grande azione messa in campo. Con questo premio vogliamo dare loro un tributo affinché la loro memoria possa rimare sempre viva. Il percorso di gara sarà interamente incentrato sui ragazzi, giovanissimi talenti che sono una nostra risorsa e che devono essere incentivati perché rappresentano il nostro futuro. Sono sicuro che, come accaduto negli anni passati, vedremo lavori innovativi che saranno capaci di stupire».

«Siamo particolarmente felici di poter riprendere questo percorso dopo i due anni di sospensione dovuti all’emergenza sanitaria della pandemia – ha affermato il Sindaco di Coreno Ausonio Simone Costanzo – Il Premio Pino e Amilcare Mattei è un concorso molto importante che consente di scoprire le straordinarie eccellenze del territorio. Si tratta di un percorso di gara che da lustro al territorio e che ricorda, soprattutto, la figura di due imprenditori straordinari che, grazie al loro lavoro, hanno consentito di rendere il distretto del marmo un’eccellenza mondiale. Persone e imprenditori che sono sempre vivi nel nostro ricordo».

COMUNICATO STAMPA