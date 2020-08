Psoriasi: una malattia (troppo spesso sottovalutata), molte contraddizioni

Malattia troppo spesso «trascurata»

Sono oltre due milioni gli italiani affetti dalla psoriasi, malattia della pelle che in un terzo dei casi evolve e diventa di grado severo. Chi ne è affetto, però, spesso non ne conosce i sintomi e non si reca tempestivamente dallo specialista, con conseguente ritardo nella diagnosi e nell’inizio del percorso terapeutico che potrebbe rallentare l’evoluzione della malattia. La maggior parte dei malati in cerca di risposte, infatti, sottovaluta i sintomi iniziali e raramente si rivolge ai centri di riferimento dove, oltre a ricevere diagnosi tempestive, potrebbe essere presa in carico e seguita a 360 gradi con terapie personalizzate, anche in considerazione delle frequenti malattie concomitanti, come artrite, depressione, obesità, diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari, che fanno della psoriasi una malattia non solo cutanea ma sistemica. Per non parlare del supporto psicologico, fondamentale nel caso dei pazienti psoriasici perché non si scoraggino e non abbandonino le cure: infatti che nell’80% dei malati la depressione è in agguato.