Psicologia / Come cambia la nostra personalità con gli anni?

Parlando con un settantenne gentile e socievole ci si potrebbe chiedere: «È sempre stato così o è cambiato col passare degli anni?». E una diciassettenne riservata potrebbe domandarsi: «Da grande sarò tale e quale?». La verità è che pur restando noi stessi non siamo la stessa persona per tutta la vita. Con una buona notizia: la personalità migliora con il tempo. In certa misura, potremmo riconoscerci nei bambini che siamo stati. Pacati e tranquilli o scalmanati ed esuberanti? Accomodanti o inclini agli scoppi d’ira? Fiduciosi esploratori del mondo o timorosi degli estranei e delle nuove esperienze?

BAMBINI TIMIDI E RISERVATI. Il temperamento che si ha da bambini influenza le esperienze di vita, inducendo diverse aspettative negli altri (per es., da un bambino timido ci si attenderà che non parli molto e da uno impaziente che faccia sempre i capricci) e comportamenti che possono radicalizzarlo: per es., un bimbo timido potrebbe esser lasciato nel suo mondo o spronato troppo bruscamente, così come è possibile che un piccolo capriccioso venga trattato con nervosismo anche prima che faccia le bizze. In ogni caso, questi stili di comportamento infantili dicono molto sulla personalità che si svilupperà in età adulta. «Un bambino timido di tre anni si comporta in modo molto diverso da un timido ventenne. Ma rimane un nucleo di fondo», dice Brent Donnellan, psicologo alla Michigan State University. Seguendo bambini da tre anni fino alla maggiore età, anche uno studio dell’Università del Wisconsin ha riscontrato continuità nel tempo: i piccoli riservati sono rimasti tali e quelli con scarso autocontrollo sono diventati giovani impulsivi e amanti del rischio.

CALMA E FIDUCIA IN SE STESSI. Ma la nostra personalità non è scolpita una volta per tutte nell’infanzia. È probabile che a distanza di alcuni anni i cambiamenti siano impercettibili ma lentamente, nel corso della vita, possono diventare significativi. Secondo Brent Roberts, psicologo presso l’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign: «La personalità è un fenomeno in evoluzione. Non è qualcosa di statico in cui si è bloccati, senza la possibilità di andare oltre».

Assiemed slider a colleghi delle Università di Houston e di Tubinga (Germania), ha studiato il cambiamento di quasi 2.000 persone nell’arco di 50 anni: individui che avevano partecipato a uno studio quando erano alle scuole superiori (età media 16 anni) sono stati rintracciati e sottoposti allo stesso test di allora.

VERSO LA MEZZA ETÀ. «I nostri risultati suggeriscono che la personalità ha una componente stabile per tutta la durata della vita ma che è anche malleabile, ovvero le persone maturano con l’età», hanno concluso gli autori. In un certo senso si smorzano soprattutto gli “spigoli”: i partecipanti hanno ottenuto punteggi più alti rispetto a quando erano adolescenti in parti del test che misurano la calma, la fiducia in se stessi, il senso di responsabilità e la propensione a mettersi nei panni altrui.