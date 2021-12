Psicologia 2022: 10 propositi salutari a prova di scienza

7 – L’ULTIMA SIGARETTA. Magari è l’anno buono per smettere davvero fumare dato che come sappiamo bene le sigarette – vaporizzatori compresi – sono estremamente dannose per la salute, in particolare per i polmoni. Avete mai letto quante e quali sono le sostanze killer che contiene una sigaretta?. Se smettiamo, i primi benefici per il nostro organismo arrivano già dopo 20 minuti, mentre quelli avvertibili dopo 48 ore: dalla capacità polmonare ai ritrovati sapori, passando per tosse, sintomi da astinenza. Insomma, sono tante le conseguenze della migliore decisione che possiate prendere per la salute vostra e di chi vi sta vicino. E anche del portafoglio.

8 – PIÙ ARIA, PIÙ NATURA, PIÙ LUCE. Trascorrere più tempo possibile all’aperto, magari in spazi verdi a contatto con la natura è un’ottima abitudine anche quando il clima diventa più rigido. La luce del sole, inoltre, è fondamentale per regolare il l’umore durante la giornata: può aiutare a regolare i nostri ritmi circadiani, avendo un impatto diretto sul benessere psicofisico e sulla produttività. La vita al chiuso, insomma, non fa mai bene.

9 – MANGIA PIÙ SANO. Dopo aver mangiato e bevuto a volontà a Natale e Capodanno, più di un terzo delle persone si ripromettono di migliorare le proprie abitudini alimentari non solo per perdere chili, ma anche perché si sa che il il girovita fuori misura fa davvero male alla salute. La scienza conferma, inoltre, che l’obesità è dovuta più a ciò che mangiamo, che a quanto mangiamo: sono i cibi ad elevato indice glicemico, infatti, che favoriscono l’accumulo di grassi. Cerchiamo allora di seguire una dieta sana ed equilibrata: la dieta mediterranea è senza dubbio la più consigliata soprattutto per le persone a rischio di infarto, dato che aiuta tanto quanto le statine, tra i farmaci più prescritti per il controllo del colesterolo. E poi lo sapevate che il modello alimentare Patrimonio dell’Umanità?

10 – UN LIBRO SUL COMODINO. La lettura fa bene al cervello, aiuta a rilassare e ad alleviare l’ansia. Niente smartphone, pc o Tv tutte le sere: almeno una o due volte alla settimana prendiamo in mano un libro prima di dormire. Va bene anche un giornale o delle riviste: per esempio il nostro Focus in edicola, che quest’anno festeggia 25 anni di scienza per tutti.

fonte Focus