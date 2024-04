PSI Sandro Pertini di Ceccano: “La bellezza è ignota a questa amministrazione”

Il concetto di bellezza è ignoto a questa amministrazione, dopo le brutture arrecate a Piazza 25 luglio e a via S. Sebastiano il loro modus operandi viene ripetuto anche a Piazza Mancini. Dove la piazza non verrà ricoperta di orrendo asfalto stampato, fortunatamente, ma di un lastricato anacronistico e poco inerente alla reale architettura della piazza. Al di là dello scempio che si sta perpetuando in Piazza Mancini notiamo che c’è una scarsa attenzione da parte delle figure preposte alla direzione dei lavori, verso le maestranze impiegate, costrette alle attività senza essere dotate di bagno in area cantiere. Una condizione ancora stridente di fronte alla riflessione delle grandi criticità che questo nostro paese dimostra di avere tutti i giorni in ambito di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. In questa occasione si tratta di una mancanza di attuazione degli obblighi di legge come la predisposizione dei servizi igienici mobili per i lavoratori del cantiere, inaccettabile se la committente è un Comune. Va ricordato che all’apertura di un cantiere, il datore di lavoro deve provvedere all’installazione di presidi igienici mobili, comunemente definiti bagni chimici, che possano assolvere alle necessità dei dipendenti e che siano conformi alle normative igieniche nazionali ed europee. La mancata attuazione di norme essenziali evidenzia l’incapacità, di chi ci amministra, di vigilare su ciò che avviene nel proprio territorio. La dignità di un lavoratore deve essere assicurata, non avere un bagno pubblico, nelle immediate vicinanze, lede tale dignità. Chiediamo che i diritti siano rispettati.

Comunicato stampa PSI sezione Sandro Pertini di Ceccano

Correlati