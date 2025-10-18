PSE, PITTIGLIO (PD): CONGRATULAZIONI A SINDACO ROMA GUALTIERI PER PRESIDENZA RETE SINDACI SOCIALISTI

“Desidero rivolgere a Roberto Gualtieri le più sincere congratulazioni per l’ importante riconoscimento internazionale. La sua nomina rappresenta non solo un motivo d’orgoglio per Roma e per l’Italia, ma anche un segnale forte del ruolo che le città possono e devono avere nel costruire un’Europa più giusta, inclusiva e sostenibile. La sua esperienza e la sua visione saranno fondamentali per rafforzare la rete dei sindaci socialisti e promuovere politiche che mettano al centro le persone, la coesione sociale e la transizione verde”.

Così in una nota il sindaco di San Donato Val di Comino e vicepresidente della provincia di Frosinone, Enrico Pittiglio, in merito alla nomina a Presidente della Rete dei Sindaci delle Capitali e delle Grandi Città del Partito Socialista Europeo (PSE) per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.“Come amministratori locali – ha aggiunto Pittiglio – condividiamo la convinzione che le sfide del futuro, dal welfare alla sostenibilità, dalla digitalizzazione alla partecipazione civica, si vincano partendo dai territori. Il dialogo tra le città europee è essenziale per costruire un’Europa dei cittadini, solidale e vicina ai bisogni reali delle comunità. Auguro a Roberto Gualtieri buon lavoro in questo nuovo e prestigioso incarico, certo che saprà interpretare al meglio i valori e le istanze del socialismo europeo anche a nome di tutti noi amministratori locali”.