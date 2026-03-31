Provvidenziale intervento della Polizia di Stato: mette in salvo studentessa dagli intenti suicidi

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Cassino è intervenuta presso un’abitazione della Città Martire in soccorso ad una ragazza che aveva scavalcato la ringhiera del balcone, sito al secondo piano della palazzina. Mentre erano impegnati nell’ordinario controllo del territorio, gli operatori del Reparto Volanti del Commissariato di P.S. hanno notato la giovane in situazione di pericolo e rapidamente sono intervenuti, mettendola in situazione di sicurezza e affidandola alle cure dei sanitari, nel frattempo allertati con personale dei Vigili del Fuoco.