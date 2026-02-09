Provvidenziale intervento della Polizia di Stato: mette in salvo donna dagli intenti suicidi

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Frosinone è intervenuta nella parte alta del capoluogo, su disposizione della Sala Operativa, dove era giunta segnalazione per una donna che aveva manifestato intenti suicidi. Giunti prontamente sul posto, gli operatori della Squadra Volante entravano rapidamente nell’appartamento, dove trovavano la donna con il corpo sporgente dalla finestra della camera da letto. Bloccata immediatamente, veniva collocata in luogo sicuro in attesa del personale sanitario, per gli accertamenti del caso.

Foto archivio