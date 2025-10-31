Provvedimento DASPO eseguito nei confronti di un 43enne

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Anagni (FR) hanno inoltrato apposita richiesta al Questore della Provincia di Frosinone per l’emissione di un DASPO urbano ex art. 13 bis della legge 48/2017 (divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento) nei confronti di un 43enne del posto, che annovera nei suoi recenti trascorsi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio e la persona. Il provvedimento emesso dall’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, al termine di una approfondita istruttoria, e recentemente notificato dai Carabinieri della Città dei Papi, vieta al soggetto per 3 anni di fare accesso ai bar ed agli altri esercizi pubblici, nonché locali di pubblico trattenimento siti in Anagni con le prescrizioni di divieto anche di stazionare nei pressi degli stessi nella fascia oraria compresa tra le ore 15.00 e le ore 06.00 del giorno successivo e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per mesi sei, nei giorni di sabato e domenica, tra le ore 20.00 e le ore 21.00. L’atto è scaturito da una valutazione anche della personalità dell’interessato, dai relativi precedenti di polizia, nonché dalle modalità attuate nelle recenti condotte pregiudizievoli registrate sul territorio di Anagni dai Carabinieri. Il provvedimento amministrativo di pubblica sicurezza mira a tutelare la sicurezza dei cittadini, evitando così che il soggetto colpito dal “DASPO” possa reiterare nuovamente condotte che possano mettere in pericolo la tranquillità sociale nei luoghi di ritrovo della comunità.

