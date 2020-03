Provincializzato il tratto di strada comunale che da Viticuso giunge al confine con il Molis

È stato consegnato ieri mattina, dal sindaco di Viticuso, Edoardo Fabrizio, all’Amministrazione provinciale di Frosinone, rappresentata dal consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Germano Caperna; dall’ingegner Secondini e dal geometra Caparrelli, il tratto di strada comunale Viticuso-Conca Casale che collega il Lazio con il Molise.

In particolare, con il verbale firmato oggi si rende definitiva, dopo quindici anni, la procedura di provincializzazione dell’arteria che prosegue dal km. 13+122 della S.P. 41 Sant’Elia-Vallerotonda 2° tronco fino al confine con la provincia di Isernia.

“Con l’atto di oggi – commentano il presidente della Provincia, Antonio Pompeo e il consigliere delegato alla Viabilità, Germano Caperna – la Provincia assume ufficialmente la competenza su un tratto di collegamento tra Lazio e Molise, sempre molto trafficato soprattutto da quanti si recano nelle strutture sanitarie molisane. La Provincia ha già predisposto un progetto di esecuzione dei lavori per circa 135.000 euro che comprendono il rifacimento di un tratto del piano viabile, l’ampliamento di un altro tratto, l’installazione di barriere di sicurezza e la segnaletica orizzontale e verticale. Si amplia, dunque, la competenza della Provincia sulla viabilità del territorio, per la quale risultano ancora più importanti ed essenziali i finanziamenti straordinari sbloccati di recente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Da parte sua, il sindaco di Viticuso Fabrizio ha ringraziato la Provincia di Frosinone per l’attenzione mostrata verso il territorio, sia per quanto concerne la parte operativa, sia per la parte politica, esprimendo un sentito riconoscimento nei confronti dell’Amministrazione guidata dal presidente Pompeo.

COMUNICATO STAMPA