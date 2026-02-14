Provinciali Frosinone, scatta il conto alla rovescia: domani la presentazione delle liste

Sei formazioni in campo per i 12 seggi. Si vota l’8 marzo, 1.131 grandi elettori chiamati alle urne

FROSINONE – Entra nel vivo la corsa per il rinnovo del Consiglio provinciale di Frosinone. Il conto alla rovescia per la presentazione delle liste è ormai agli sgoccioli: domani, dalle ore 8 alle 20, e lunedì dalle 8 alle 12, partiti e liste civiche dovranno depositare ufficialmente le candidature per i dodici seggi da consigliere.

Le urne si apriranno domenica 8 marzo. In campo sei formazioni politiche, mentre nelle prossime ore si lavorerà per sciogliere gli ultimi nodi legati a candidature, equilibri territoriali e rappresentanze interne ai partiti.

I numeri della sfida

Saranno 1.131 i grandi elettori chiamati al voto: 90 sindaci e 1.041 consiglieri comunali dei centri della provincia. Un corpo elettorale ristretto, come previsto dal sistema di elezione di secondo livello introdotto per le Province, che attribuisce il diritto di voto esclusivamente agli amministratori locali in carica.

All’appello manca soltanto il Comune di Boville Ernica, attualmente commissariato e quindi escluso dalla partecipazione alla tornata elettorale.

Strategie e liste “corte”

Ogni lista potrà presentare fino a dodici candidati, numero corrispondente ai seggi disponibili. Tuttavia, non tutte le formazioni opteranno per il “pieno organico”. In diversi casi si starebbe valutando la presentazione di liste più snelle, con un numero ridotto di candidati.

Una scelta strategica con un duplice obiettivo: concentrare il consenso sui nomi di punta e scongiurare la presenza di candidature esclusivamente di bandiera, che rischierebbero di disperdere voti preziosi in una competizione dove ogni preferenza può risultare determinante.

Le prossime ore saranno decisive per definire assetti e alleanze, in vista di un voto che, pur non coinvolgendo direttamente i cittadini, avrà un peso significativo negli equilibri istituzionali del territorio provinciale.

