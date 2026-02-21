Provinciali Frosinone, il peso dei numeri e l’incrocio dei destini politici: il capoluogo rischia ancora la marginalità

Le elezioni provinciali dell’8 marzo si annunciano come una sfida ad alta complessità politica e aritmetica, dove i numeri contano quanto — se non più — degli equilibri tra partiti e territori. In palio ci sono dodici seggi da consigliere provinciale e, ancora una volta, il rischio concreto è che il capoluogo resti ai margini, schiacciato dal peso elettorale degli altri Comuni della provincia.

Nei giorni scorsi è stato sorteggiato l’ordine delle liste sulla scheda elettorale. In testa partirà Fratelli d’Italia — nella cui lista figura anche un candidato di Noi Moderati — seguita da Forza Italia, Provincia in Comune e Lega. Chiudono Progetto Futuro e Partito Democratico. Si voterà domenica 8 marzo dalle 8 alle 20, ma alle urne non andranno i cittadini bensì i cosiddetti “grandi elettori”: sindaci e consiglieri comunali.

Il sistema dei voti ponderati

Il meccanismo elettorale delle Province attribuisce un valore diverso a ogni voto in base alla popolazione del Comune di appartenenza. Il risultato è una geografia politica fatta di fasce cromatiche e indici di ponderazione.

Nella fascia più alta, quella “verde” (Comuni tra 30.000 e 100.000 abitanti), rientrano Frosinone e Cassino. Qui i grandi elettori sono 58 — due sindaci e 56 consiglieri — con un indice di ponderazione pari a 315 punti per voto, per un totale di 18.270 voti ponderati.

A determinare l’esito finale, tuttavia, sarà ancora una volta la fascia “rossa”, quella dei Comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti: dieci centri tra cui Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli. Qui i grandi elettori sono 170 (10 sindaci e 160 consiglieri) e l’indice di ponderazione è di 205 punti, per un totale di 34.850 voti ponderati: il vero blocco decisivo.

Segue la fascia “grigia” (5.000-10.000 abitanti) con nove Comuni e 117 elettori tra sindaci e consiglieri. L’indice è di 135 punti per un totale di 15.795 voti ponderati. Assente Boville Ernica, attualmente commissariato.

La fascia “arancione” (3.000-5.000 abitanti) comprende 16 Comuni e 207 grandi elettori, con indice 68 e un totale di 14.076 voti ponderati.

Infine la fascia “azzurra”, sotto i 3.000 abitanti, racchiude 53 piccoli Comuni e ben 579 elettori, ma con un indice di soli 31 punti, per un totale di 17.949 voti ponderati.

Il paradosso del capoluogo

Nonostante l’alto valore del singolo voto, Frosinone negli ultimi due mandati non è riuscito a eleggere direttamente propri rappresentanti in Consiglio provinciale. Solo in seguito sono subentrati Maurizio Scaccia (Forza Italia) e Sergio Crescenzi (Fratelli d’Italia).

Questa volta il capoluogo schiera due candidati: Marco Ferrara, civico vicino a Identità Frusinate e inserito nella lista Progetto Futuro di Gianluca Quadrini, e Pasquale Cirillo per Forza Italia, segretario cittadino del partito e oggi all’opposizione dell’amministrazione Mastrangeli.

Cirillo parte da una base di quattro voti ponderati nel capoluogo, ma punta a intercettare consensi trasversali anche fuori città, in prospettiva delle future comunali del 2027. Ferrara, invece, scommette sul profilo civico e sulla recente uscita da Fratelli d’Italia per costruire nuove alleanze.

Gli equilibri nel centrodestra e il nodo Lega

Nel campo della maggioranza provinciale pesano gli equilibri interni all’ex galassia leghista. Il deputato e coordinatore provinciale Nicola Ottaviani punta alla riconferma di Andrea Amata di Vicalvi, contando su esponenti della Lega, della lista Ottaviani e sul sostegno del sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli.

Resta però un’incognita decisiva: la collocazione della lista “Per Frosinone” legata al vicesindaco Antonio Scaccia, vicino all’europarlamentare Roberto Vannacci. I quattro consiglieri comunali di questa componente potrebbero risultare determinanti, soprattutto in un sistema dove pochi voti — se ponderati — possono cambiare l’asse politico dell’ente.Un voto che decide gli equilibri territoriali

Le elezioni provinciali non sono solo una partita di partito ma una competizione tra territori. L’incrocio dei destini politici tra Frosinone e Cassino, i due Comuni più grandi, si scontra con il peso numerico della provincia diffusa, dove i centri medi e piccoli possono determinare la maggioranza.

Il rischio per il capoluogo è quello già visto in passato: contare molto sulla carta ma incidere poco nella composizione finale del Consiglio. Tutto dipenderà dalla capacità dei candidati di costruire reti di consenso oltre i confini cittadini e di intercettare i voti dei Comuni intermedi.

L’8 marzo non sarà dunque soltanto un passaggio amministrativo, ma un test politico generale sugli equilibri provinciali e sulle future alleanze, a partire da quelle che si preparano già in vista delle comunali del 2027.

Correlati