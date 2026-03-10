Provinciali Frosinone, Borza : “Soddisfazione per l’elezione di Quadrini. Continuerò le mie battaglie per i piccoli comuni

All’indomani della tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Frosinone, svoltasi domenica 8 marzo, il consigliere comunale di Casalvieri, Mario Borza, traccia un bilancio dell’appuntamento alle urne esprimendo soddisfazione per il percorso intrapreso.“Esprimo grande compiacimento per l’ottimo risultato raggiunto dalla nostra lista civica, Progetto Futuro – dichiara Borza – L’elezione del nostro presidente e referente, Gianluca Quadrini, al quale vanno i miei più sentiti complimenti e gli auguri di un proficuo lavoro, rappresenta la vittoria di un progetto collettivo. In questo successo vedo l’affermazione chiara del nostro programma: sono certo che Quadrini, forte del supporto di tutti noi candidati, saprà tradurre le nostre proposte in azioni concrete per il territorio.”Nonostante la mancata elezione personale, Borza conferma la volontà di non fare passi indietro rispetto agli impegni presi con l’elettorato e con la Valle di Comino: “Il mio impegno non si ferma qui. Continuerò con determinazione le mie storiche battaglie a favore dei piccoli comuni, che rappresentano l’ossatura della nostra provincia ma che troppo spesso restano ai margini dell’agenda politica. Sarò la voce delle loro esigenze e dei tanti problemi che quotidianamente i sindaci e i consiglieri devono affrontare, portando queste istanze in seno alla Provincia e in ogni sede opportuna.”In conclusione, il consigliere di Casalvieri lancia un monito sulla riforma del sistema di voto: “Questa esperienza rafforza la mia convinzione: dobbiamo batterci per l’abolizione dell’attuale sistema elettorale di secondo livello. Il meccanismo dei voti ponderati toglie dignità ai territori, dando voce quasi esclusivamente ai grandi centri e alle élite consolidate dei palazzi. È necessario restituire la parola ai cittadini: tornerò a chiedere con forza il ritorno al suffragio universale, affinché la Provincia torni a essere una casa democratica per tutti, e non solo per pochi.”Da ultimo Mario Borza ha inviato gli auguri di buon lavoro a tutti i dodici consiglieri provinciali eletti “certo – ha evidenziato – che sapranno ben operare rappresentando gli interessi e i bisogni di tutti i comuni della provincia”.