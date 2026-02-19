Provinciali Frosinone, ammesse tutte le sei liste: 62 candidati in corsa. Si vota l’8 marzo con 1.131 grandi elettori

Via libera definitivo alle elezioni provinciali di Frosinone. La commissione elettorale ha ammesso tutte e sei le liste presentate, per un totale di 62 candidati in corsa. L’appuntamento con le urne è fissato per l’8 marzo, quando a votare saranno — come previsto dalla normativa vigente — esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali del territorio.

Le liste ammesse rappresentano l’intero arco politico provinciale: Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Lega, Forza Italia, Provincia in Comune e Progetto Futuro. Nella giornata di domani si procederà al sorteggio che stabilirà l’ordine delle liste sulle schede elettorali.

Voto di secondo livello: urne riservate agli amministratori

Anche questa tornata si svolgerà secondo la cosiddetta legge Delrio, in vigore dal 2014, che ha trasformato le Province in enti di secondo livello. Ciò significa che non voteranno i cittadini ma i rappresentanti eletti nei Comuni.

Saranno complessivamente 1.131 i grandi elettori chiamati al voto: 90 sindaci e 1.041 consiglieri comunali. All’appello manca il Comune di Boville Ernica, attualmente commissariato, che quindi non potrà partecipare alla consultazione.

L’esito del voto assume un forte valore politico, fungendo da indicatore dei rapporti di forza tra i partiti sul territorio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Il peso dei voti: il sistema della ponderazione

Determinante sarà, come sempre, il meccanismo della ponderazione, che attribuisce un peso diverso ai voti in base alla popolazione dei Comuni rappresentati.

La fascia con il valore più alto — scheda verde, relativa ai Comuni tra 30.000 e 100.000 abitanti — comprende Frosinone e Cassino. Gli aventi diritto sono 58 (2 sindaci e 56 consiglieri) e ogni voto avrà un indice di ponderazione pari a 315, per un totale di 18.270 voti ponderati.

Ma la vera chiave della competizione è tradizionalmente la fascia rossa, che include i Comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti: Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli. Qui i grandi elettori sono 170 (10 sindaci e 160 consiglieri), con un indice di 205 e un totale di 34.850 voti ponderati, il più elevato tra tutte le fasce.

Segue la fascia grigia (5.000–10.000 abitanti) con nove Comuni — tra cui Arce, Ceprano, Paliano e Roccasecca — per un totale di 117 elettori e 15.795 voti ponderati, indice 135.

Nella fascia arancione (3.000–5.000 abitanti), che comprende 16 Comuni come Amaseno, Aquino, Atina e Supino, voteranno 207 amministratori (16 sindaci e 191 consiglieri), con indice 68 e 14.076 voti ponderati.

Infine la fascia azzurra, sotto i 3.000 abitanti, racchiude ben 53 piccoli Comuni e rappresenta il gruppo più numeroso in termini di elettori: 579 tra sindaci e consiglieri. L’indice di ponderazione è pari a 31 per un totale di 17.949 voti ponderati.

Una sfida dal forte significato politico

La competizione provinciale si conferma dunque un passaggio cruciale per misurare gli equilibri interni al territorio. Pur trattandosi di elezioni indirette, l’esito offrirà indicazioni preziose sul radicamento delle forze politiche nei Comuni e sulla capacità di costruire alleanze tra amministratori locali.

Con 62 candidati e sei liste in campo, la sfida per Palazzo Iacobucci entra ora nel vivo. L’8 marzo saranno i grandi elettori a decidere i nuovi assetti della Provincia, in una consultazione che, più che un semplice rinnovo istituzionale, rappresenta un vero banco di prova per la politica frusinate.

