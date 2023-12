Provinciali, Forza Italia presenta la lista. Gianluca Quadrini: “pronto a continuare a lavorare per il territorio.”

Ieri, sabato 2 dicembre, sono state presentate le liste per le prossime elezioni provinciali del 22 dicembre. Forza Italia ha presentato in mattinata la sua lista con i candidati che concorreranno al rinnovo del consiglio provinciale con i candidati Gianluca Quadrini, Marco Borrelli, Rossana Carnevale, Marta di Cocco, Pietro Antonio Macioce, Francesca Sacchetti e Maurizio Scaccia. In una nota, l’attuale presidente del Consiglio Provinciale e presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini, sempre eletto dal 2009, dichiara – “continuo ad essere orgoglioso di rimanere vicino al territorio e alle comunità che ne fanno parte. Questa è la migliore lista che potessimo mettere in campo. Forza Italia si conferma un partito unito e coeso. Chiediamo, ora, il voto a tutti coloro che fanno parte di quell’area moderata e che credono ancora nella democrazia, nei valori liberali, cattolici e garantisti che il Presidente Berlusconi ha sempre difeso puntando sul concetto di sacralità e di centralità della persona. Faccio un grande in bocca al lupo agli altri candidati, scelti in condivisione con il nostro commissario provinciale e coordinatore regionale, Sen. Claudio Fazzone e con i nostri tre subcommissari, Rossella Chiusaroli, Daniele Natalia ed Adriano Piacentini. Ringrazio loro per le fiducia rinnovata e per la coesione nel gestire il partito. Un ringraziamento anche ai candidati per aver scelto di far parte di questa grande squadra.” Presente a palazzo Gramsci anche i tre subcommissari di Forza Italia, Rossella Chiusaroli, Adriano Piacentini e Daniele Natalia che fanno sapere di essere soddisfatti, grazie anche al Presidente del Gruppo Provinciale, Quadrini, del lavoro svolto fino ad ora. “Un lavoro – commenta la Chiusaroli – nel quale prevale la coesione, la lealtà ma sopratutto l’obiettivo comune che è il nostro territorio.” “È una lista forte ma sopratutto competitiva che porta Forza Italia al centro della provincia” – commenta Adriano Piacentini. Infine Daniele Natalia aggiunge “abbiamo lavorato insieme, condividendo la scelta di una squadra forte, territoriale, equamente ripartita ma sopratutto molto rappresentativa. Forza Italia è un partito in crescendo e le adesioni a queste elezioni provinciali ne sono testimonianza.”

COMUNICATO STAMPA