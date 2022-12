Provinciali – Colpo grosso a Palazzo Iacobucci. Di Stefano Presidente della Provincia. Un’altra grande vittoria di Gianluca Quadrini

Luca Di Stefano, “UN AMICO” è il nuovo Presidente della provincia di Frosinone e all’indomani della proclamazione c’è grande soddisfazione per una vittoria “pensata e voluta”- dichiara Gianluca Quadrini. “Il progetto Di Stefano parte un anno fa alle precedenti elezioni provinciali dei consiglieri del novembre 2021. L’idea è stata quella di puntare su una persona nuova che potesse rilanciare e dare un colpo di innovazione alla nostra provincia” – afferma Quadrini e continua motivando la sua scelta – “Ha vinto la proposta giovane e di cambiamento dopo dieci anni di immobilismo. Abbiamo eletto il presidente più giovane mai proclamato e lo abbiamo fatto con l’intento di avere una politica nuova e giovane. La sinergia con Di Stefano nasce dalla sua elezione a sindaco di Sora e continua, non appena un paio di settimane fa, con le strategiche nomine acquisite nel cda dell’Egato. Ancora una volta ero certo di aver individuato il giusto candidato alla presidenza della provincia. Perché, Luca Di Stefano, negli anni, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato e lo dimostrerà sempre di piu nel tempo, di essere una persona valida e competente. La mia esperienza, 15 anni da assessore e consigliere provinciale, gli sarà di supporto e sostegno affinche entri velocemente e con sicurezza nelle questioni che riguardano il nostro territorio. Questa è la mia politica – conclude Quadrini – la politica che ho sempre portato aventi, basata prima sui sentimenti e l’amicizia poi sul resto.” Gianluca Quadrini, ancora una volta, incassa una grande vittoria. La sua visione e il suo acume politico lo hanno portato, nonostante tutto e tutti, a raggiungere un nuovo grande traguardo. Ancora una volta il numero dieci della politica provinciale ha dimostrato che la classe non è acqua.

COMUNICATO STAMPA

